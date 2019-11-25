Російське суспільство має пройти через відречення від путінізму – Андрухович

Як колись нацистському рейху треба було перетворитися на руїни, щоб його населення відмовилося від нацизму, так і російському суспільству треба пройти через горнило самокритики, відмови та відречення від путінізму.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу український письменник Юрій Андрухович.

"Взагалі, було б найкраще, якби російське суспільство пройшло через таке собі горнило самокритики, горнило відмови та відречення від цього путінізму. Як нацистському рейху треба було перетворитися на руїни, щоб його населення відмовилося від нацизму та усвідомило, що це було жахливо", - заявив він, коментуючи питання про можливі стосунки між Україною та РФ в "Росії після Путіна".

Водночас, переконаний Андрухович, на жаль, Росія "до цього поки що не готова".

За його словами, майбутні стосунки між українцями та росіянами залежать, передусім, від росіян.

"Все залежить від змін серед самих росіян. Якщо вони спроможні на якісь зміни. Від нас нічого не вимагається. Від нас треба буде лише добру волю в той момент, коли вони заберуться геть з України, повернуть Крим і коли росіяни самі засудять цю свою агресію. З цього моменту, з наступного дня Україна вже може подавати їм руку. Але велике питання – чи це взагалі можливий сценарій, щоб вони забралися та дали нам спокій?", - зазначив він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Юрія Андруховича на сайті Укрінформу.