Sophia Ivanko – The Spirit of Music – Дитяче Євробачення-2019

Фінальний концерт Дитячого Євробачення 2019 відбудеться у неділю о 17-й годині за київським часом на “Арені Глівіце” у польському місті Глівіце на півдні країни.

На “Арені Глівіце”, яка вміщує 17 тисяч осіб, виступлять представники 19-ти країн, зокрема й 14-річна Софія Іванько з України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Українська учасниця виступить під 13-им номером з композицією “Коли здається” (Spirit of Music).