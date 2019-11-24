Син Леонарда Коена випустив його посмертний альбом
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Укрінформ
Через три роки по смерті уславленого канадського виконавця Леонарда Коена його син Адам випустив альбом із записами пісень батька.
Як повідомляє CTV News, альбом називається “Thanks for the Dance”.
“Збірка з дев’яти нових композицій була скомпонована сином та продюсером Коена Адамом із використанням незавершених пісень та уривків текстів, залишених Леонардом”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що участь у записі взяли кілька відомих сучасних виконавців.
Як повідомлялося, канадський поет, письменник і співак Леонард Коен помер від раку 7 листопада 2016 року у США у віці 82 років. Його пісні та поезія справили великий вплив на багатьох музикантів. Коена внесено до "Канадської музичної зали слави" та нагороджено найвищою державною нагородою країни - Орденом Канади.