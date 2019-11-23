"Ангели журби" та "Гамлет": у Житомирі покажуть нове грузинське кіно

У Житомирі упродовж семи днів триватиме ХV фестиваль нового грузинського кіно.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

“XV фестиваль нового грузинського кіно у Житомирі розпочинається 25 листопада із фільму “Сусіди””, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, покази фільмів заплановані на 25-27 листопада та 2-5 грудня. Глядачам запропонують стрічки, що вийшли на екрани у 2018 році.

Зокрема, під час фестивалю покажуть такі фільми: «Сусіди», «Деде», «Парад», «Ангели журби», «Горизонт», «Гамлет», «Вдихни-видихни».

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Цьогорічний фестиваль нового грузинського кіно присвячений героям битви у Шіндісі та композиторові Ґії Канчелі.

Головне фото: фільм "Ангели журби". Фото: Новости Грузия