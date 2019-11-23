На дитячому Євробаченні триває онлайн-голосування

На сайті junioreurovision.tv триває онлайн-голосування за переможця Дитячого Євробаченні 2019, фінал якого відбудеться у неділю у польському місті Глівіце на півдні країни.

Віддати свій голос українці можуть за мінімум трьох і максимум п’ятьох кандидатів, виступи яких найбільше сподобалися, зокрема і за представницю України Софію Іванько.

Голосування триватиме до 17-ї години (за київським часом) неділі – до початку фінального концерту Євробачення.

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який триває з 21 години п'ятниці до 17 години неділі, учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього пройде підрахунок балів й буде оголошено переможця конкурсу.

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Як повідомлялося, великий фінал Дитячого Євробачення під гаслом "Share the Joy" (“Поділись радістю”) відбудеться 24 листопада на одному з найсучасніших об’єктів у Європі, й, напевно, чи не найкращому у Польщі – “Арена Глівіце”.У фіналі Дитячого Євробачення 2019 беруть участь 19 учасників. Серед них під 13-ним номером виступатиме українка Софія Іванько з піснею “Коли здається” (Spirit of Music).