Зірка бойовиків Дон "Дракон" вперше проведе майстеркласи в Україні

Голівудська зірка бойовиків Дон "Дракон" Вілсон уперше в Україні проведе серію майстеркласів.

Про це він розповів під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільше, чого я прагну під час свого візиту до України, та і загалом під час усіх своїх візитів - це надихнути людей долучитись до бойових мистецтв, ніж навіть навчити чомусь. Навчання - це лише стан розуму, це розуміння як робити те, чи інше. Інша справа- що людина долучиться до світу бойових мистецтв", - наголосив Вілсон.

Як зазначається, гранд-семінари Вілсона орієнтовані на представників різних єдиноборств з різним рівнем підготовки для навчання "техніки реального бою".

Перший майстерклас пройде у Києві ввечері 22 листопада, 23 листопада відбудеться семінар в Южноукраїнську, 24 листопада - в Одесі, 25 листопада - в Ізмаїлі.

Як зазначили організатори серій майстеркласів, заходи в Ізмаїлі та Южноукраїнську проведуть безкоштовно для дітей та молоді.

Пресконференція Дона "Дракона" Вілсона / Фото: Геннадій Минченко, Укрінформ

Дон "Дракон" Вілсон - голлівудська зірка бойового кіно, 11-кратний чемпіон світу з кікбоксингу і фул-контакт карате.