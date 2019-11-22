Victoria's Secret скасувала своє знамените щорічне шоу

Американська компанія L Brands, якій належить бренд нижньої білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show в 2019 році.

Про це пише Vogue.ua.

"Ми вважаємо, що важливо розвивати інші канали взаємодії з потенційними покупцями Victoria's Secret. Ми будемо взаємодіяти з покупцями, але способами, за масштабами зовсім не схожими на модний показ. Ми будемо спілкуватися з клієнтами різними шляхами, включаючи соціальні мережі та інші канали", - сказав Стю Бурдерфер, гендиректор материнської компанії Victoria's Secret L Brands.

За останні роки Victoria's Secret піддалася численній критиці за збереження застарілих стандартів краси в позиціонуванні бренду. Так, Ед Разек, колишній директор з маркетингу VS, сказав в одному зі своїх інтерв'ю, що в показах Victoria's Secret не повинні брати участь моделі плюс-сайз або трансгендери, після чого він був звільнений, а компанія додала свою першу модель плюс-сайз і модель-трансгендера, але було вже надто пізно.

Зараз компанія переживає етап ребрендингу і намагається впоратися з першою кризою з моменту дебютного показу в 1995-му році: акції Victoria's Secret впали на 28 відсотків з початку року, продажі знизилися, а рейтинги шоу були найнижчі за всю його історію. У той час як бренд нижньої білизни Savage x Fenty, запущений Ріанною, має актуальним позиціонуванням на сьогоднішній день і має всі шанси стати успішним.