24 листопада: народний календар і астровісник

Чи застудить землю Студит, хто завиватиме вовком і яку кнопку ліпше тиснути — червону чи зелену

За церковним календарем сьогодні преподобного Теодора Студита – візантійського монаха, аскета і проповідника. Упродовж багатьох років Теодор Студит був ігуменом відомого Студитського монастиря, який став під його очільництвом справжнім світочем православного чернецтва не тільки Константинополя, але й усього Сходу. Він написав суворий статут монастиря, який регулював життя ченців. На сьогодні збереглося принаймні 9 редакцій Студитського статуту. В 1065 році цей статут був запроваджений – вперше на Русі – преподобним Феодосієм Печерським для Печерського монастиря. Відтоді більшість православних монастирів світу живе за цим статутом, тоді як католицькі ченці послуговуються Бенедиктианським. Святий Теодор Студит був мужнім борцем з неправдою, лицемірством і беззаконням і не боявся відстоювати віру та правду ні перед самим патріархом, ні перед імператором, ні перед папою. За це він неодноразово бував у засланні, зазнаючи поневірянь і мук. Він відійшов до Бога в 826 році, а вже через 2 роки його було канонізовано.

В народі казали: «Федір Студит землю студить», або: «Вітер на Федора Студита вовком завиває». Дощ і мряка на Студита віщувала відлиги на найближчі 10 днів – аж до Введення (4 грудня). Преподобному Федорові Студиту молилися, коли бракувало мужності, або коли християнин зазнавав неправедних гонінь.

З іменинами вітайте Віктора, Стефаниду, Федора, Максима, Євгенія.

28 місячний день. Ми на порозі нового місяця. У вівторок місяць оновиться в Стрільці. Зауважте: нині майже щодня котрась із планет Сонячної системи змінює своє положення. Музика небесних сфер змінюється, відповідно впливаючи на наше самопочуття, як фізичне, так і емоційне. Стрілець — це “вдалину” і “в височину”. Перед тим, як натиснути на червону (чи зелену?) кнопку, добре подумайте, куди вам більше потрібно... Сьогодні треба усміхатися без внутрішнього примусу, казати добрі слова без лицемірства та й взагалі – відмовитися від будь-якої фальші. В іншому разі нещирість викликатиме хронічні захворювання від яких буде важко позбавитись. Гарного відпочинку та емоційно-психічної пластичності!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 – -15,4, а найтеплішим у 1926 – +14,1.