25 листопада: народний календар і астровісник

Нині Іоанна Милостивого; щедро роздаємо милостиню та зазираємо в астрологічне майбутнє.

Сьогодні святителя Іоанна Милостивого, патріарха Александрійського. Майбутній святий народився в заможній сім’ї на Кіпрі в VІІ столітті. Здобув чудову освіту, одружився, невдовзі з’явилися діти. Але тут почалася смуга жорстких випробувань: у чоловіка померла спочатку дружина, потім діти, батьки… Іоанн пережив дуже важку депресію, впоратися з якою йому допомогла міцна віра в Бога. Хоча він і не став ченцем, але всі знали про його строге аскетичне життя. Згодом його обрали патріархом. На цій високій посаді Іоанн зажив всенародної любові. Він знав поіменно всіх жебраків Александрії, жодного разу нікому не відмовляв у милостині, викупляв з полону невільників, давав притулок безхатькам. Він допомагав, утішав, розраджував, мирив. Після кончини Іоанна його було канонізовано в лику святителя. В історії Церкви, а також у пам’яті десятків поколінь вірян він назавжди залишився Милостивим.

У давнину цього дня годилося вчинити милостиню: калачем, хлібом, гривнею, добрим словом, адже Сам Господь казав: “Милості хочу, а не жертви...” (Мт. 9:10-13). Милостивість належить до найбільших людських чеснот. У цьому світі, де панують радше обопільний зиск, обмін, обережність, тверезий розрахунок, прагматизм, справжня милість, так само як і щедрість, трапляється рідко. Прикметно, що в церковнослов’янській мові “щедрий” означає “милостивий”. “Щедрий і милостивий Господь”, неодноразово співається у псалмах.

Вітайте з іменинами Івана, Костянтина, Володимира, Олександра, Дмитра.

29 місячний день. Місяць у Скорпіоні. Тиждень починається не з найлегшого старту, але що вдієш... Дещо про астрологічне майбутнє: 2 грудня Юпітер залишає знак Стрільця (знак своєї обителі) і переходить до Козерогу. Там вже перебуває Сатурн. Якщо для останнього це перебування в рідній обителі, то для Юпітера — навпаки. У Козерозі Юпітер перебуватиме з грудня 2019 по грудень 2020. Це означає, що легких шляхів в досягненні успіху, достатку, фінансового благополуччя, кар’єрного росту не буде. Не буде авансів, “вікон”, не вдасться прослизнути “між крапельок”. Доступ до певних можливостей буде відкритий лише в разі докладання зусиль, серйозної праці та відповідальності. Діловий план на наступний рік має бути дуже точно виписаний і орієнтуватися на дуже конкретні практичні цілі. Козеріг не терпить сподівань на диво, удачу, утопічних прожектів, повітряних замків etc.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1890 – -18,4, а найтеплішим у 1938 – +13,9.