23 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Родіона; коли очікувати санного шляху, коли прийде грудневий мороз і готуймося до тотальної мінливості.

За церковним календарем сьогодні апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. «Прийде Родіон – візьме козака в полон», — казали колись старі люди. Якщо іній лежить на деревах від самого ранку, то путнього санного шляху не варто очікувати до самого Введення (4 грудня). Після листопадових заморозків мав неодмінно прийти грудневий мороз.

Влітку 1933 українська письменниця Докія Гуменна, якій на ту пору виповнилося 29 років, лікувалась у легеневому санаторії в Соснівці поблизу Черкас. “...Ніяких процедур. Тільки надокучливо було ходити п’ять разів до їдальні денно. Надокучливо і соромно. Бо біля воріт перед їдальнею завжди стояли діти з села. Стояли і дивилися. Із страшними очима мудреців і суддів, із випнутими животами на тонких ніжках, з ниточками-руками, з тільцями, в яких ледве жевріло життя. Вони не простягали руки, не просили, вони тільки стояли й дивилися, як повбирані ситі пани з міста жеруть працю їхніх батьків... А одного разу мене й співмешканку Зою вигнали селяни з жита. Гойні пшениці й жита, упритул до лісу колосилися й повнилися, як жовте море. А серед жовтого моря виринали сині волошки. І захотілося нам прикрасити наше ледаче життя ще й волошками. Тільки-но ступили ми в лан, а тут де не взялися люди. Селяни й колгоспники, не знаю, може ті, що охороняли врожай від голодних, щоб і колоска ніхто не зірвав. Але вони почали нас соромити та виганяти. А закінчили так: “...понажирались у своїх санаторіях, вилежалися на сонці, ще тільки волошок вам бракує! Ану, гайда звідси, паразити чортові! Толочите тут людську працю! А краще підіть у село та поможіть мерців ховати, ями копати... Бо вже нема кому!..”

День ангела нині у Бориса, Миколи, Анни, Ольги, Георгія.

27 місячний день. Місяць у Терезах, Сонце у Стрільці. День із дуже нестійкою, мінливою енергетикою. Мінливими буде й наш настрій, наші сили, наміри й уподобання. Найліпшим буде прожити цей день у спокої, доброзичливо ставлячись до життя і до тих, хто поряд, цінуючи їх і поважаючи. У тренді стриманість і лаконізм, небагатослів’я. В критичних ситуаціях допоможе елементарна вихованість і культура поведінки. Бажано обмежити вживання важкої жирної їжі, алкоголю, уникати надмірних фізичних навантажень. Залишайтеся трішечки «над» суєтою аби бачити загальну картину й тримати ситуацію під контролем. Просвітленої суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 – -18,3, а найтеплішим у 1923 – +15,3.