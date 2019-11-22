Український унітаз - як "Титанік" для Путіна

Російський карикатурист Сергій Йолкін опублікував нову роботу на сайті DW. Новина з його карикатурою стала найбільш обговорюваною на сайті видання.

Президента Росії Володимира Путіна карикатурист зобразив з розпростертими руками (майже як у легендарному кадрі з фільму "Титанік") на борту... унітаза. Так Йолкін відреагував на новину про те, що українські кораблі були по-варварськи розграбовані росіянами. З катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксиру "Яни Капу" познімали навіть плафони, розетки й унітази.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонених моряки.

В штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир буксиру "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.