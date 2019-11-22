Найперший комікс Marvel пішов з молотка за $1,26 мільйона

Примірник найпершого випуску коміксу про супергероїв Marvel 1939 року продали на аукціоні в США за рекордні 1,26 млн доларів.

Про це повідомляє Screen Rant.

«Найбільш збережену копію першого випуску коміксу Marvel продали на аукціоні за колосальні 1 260 000 доларів», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, проданий екземпляр комікса став найдорожчим випуском Marvel з коли-небудь проданих, а також одним із найцінніших коміксів в історії.

Даний випуск є дебютом оригінального Людини-Факела (андроїда). Він був вперше опублікований в 1939 році виданням «Timely Comics» - саме так називалася компанія до того, як десятиліттями опісля її перейменували на більш відому всім нам «Marvel».

В аукціонному домі Heritage Auctions у Далласі назвали цей номер «історичним екземпляром історичного коміксу».

Як зазначається, цей екземпляр був придбаний листоношею з Пенсильванії за 10 центів.

Раніше рекорд вартості серед коміксів Marvel належав коміксу про Людину-павука 1962 року випуску, який у 2011 році продали за 1,1 млн доларів.