Трамп повечеряв із Цукербергом у Білому домі — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп влаштував приватну вечерю у Білому домі з главою Facebook Марком Цукербергом та членом правління компанії Пітером Тілем.

Захід відбувся у жовтні, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє NBC News.

"Марк (Цукерберг — ред.) прийняв запрошення повечеряти з президентом (Трампом — ред.) та першою леді в Білому домі, що є нормальним для генерального директора великої американської компанії", - заявив речник Facebook у коментарі електронною поштою.

За інформацією джерела, який був в курсі вечері, Тіль також був присутній на заході.

Як зазначається, зустріч відбулася під час останнього візиту Цукерберга до Вашингтона, де він свідчив перед Конгресом про нову криптовалюту Facebook - Libra.

На даний момент невідомо, чому факт зустрічі не був оприлюднений та про що саме говорили Трамп, Цукерберг та Тіль.

Білий дім не прокоментував дану інформацію.

Раніше Трамп і Цукерберг зустрічалися в Овальному кабінеті Білого дому у вересні.

Як повідомлялося, у минулому році Цукерберг двічі виступав на слуханнях в американському Конгресі. Приводом для цього став скандал, в центрі якого опинилася соцмережа Facebook. Він вибухнув після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Він полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images