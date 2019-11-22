22 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Мотрі; чи “пахне зимном”, про вітер і праведників, і всіляко уникайте неуникного.

А що: комусь вже “пахне зимном?” Мабуть-таки пахне — зима ж бо все ближче й ближче... Нині в нас Матрони Царгородської, святої V століття. В народі цей день називали Матроною Зимовою. Про Матрону, так само як і про архангела Михаїла казали, що вона «приїздить на білому коні». Навіть відповідне прислів’я було: «Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе». А ще була така прикмета: «Якщо на Мотрин день гусак вийде на лід, то ще плаватиме по воді». Хмари висять низько — чекай сильного вітру і снігу.

В тибетському буддизмі існує поняття “дорогоцінної (коштовної) людини”, “людини-скарбу”, а по суті — людини справжньої. Одним із перших споглядань, якому навчають новачків, є споглядання про те, як власне стати такою справжньою людиною. А цьому перешкоджають чотири речі. Перше — це гнів і все що з ним пов’язане: жорстокість, злість, ненависть. Люди, які знаходяться в полоні цих пристрастей прирівнюються до демонських створінь. Від людини в них насправді майже нічого немає. Хіба що тіло. Таким потрібно співчувати. Друга завада — це одвічна невдоволеність. Подібні люди весь час на щось чи на когось нарікають, скаржаться. Вони можуть бути як бідними, так і багатими. Вони подібні примарам — їхній дух неприкаяний. Третя завада — життя без усвідомлення самого життя, життя “на автоматі”. А четвертою перешкодою є нарцисизм, зацикленість на собі. На думку тибетських буддистів, нині на планеті існує 108 справжніх людських істот — тобто справжніх людей, великих наставників. Інші ще не вповні люди: одні десь на найнижчому демонському рівні, інші лише намагаються стати людьми... До речі, каббалісти говорять про 36, а християни про 12 справжніх праведників.

Іменини нині в Олександра, Івана, Костянтина, Дмитра, Олексія.

26 місячний день. Від Діви місяць чкурне до Терезів. Останній день, коли Сонце знаходиться в Скорпіоні. Все що мало відбутися — відбулося, все що мало закластися — заклалося, що мало трансформуватися — трансформувалося. Непотрібне відвалилося, впало, зникло. Варто економити енергію, нерви і кошти, всіляко уникаючи суєти, пустих балачок, пліток і непотрібних покупок. Не піддавайтеся нападам гордощів, марнославства і марнотратства. Крупні фінансові операції чи оборудки з нерухомістю краще відкладіть. В енергетичному плані це несприятливий день з важкою енергетикою. Проведіть його у помірних фізичних навантаженнях, всіляко уникаючи конфліктних ситуацій.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 – -15,7, а найтеплішим у 1926 – +13,2.