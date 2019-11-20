Полтавська поліція випустить комікс про свою вівчарку Геру

Полтавська поліція презентує комікс про службового собаку - вівчарку Геру, яка допомагала шукати вибухівку на Донбасі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Відділ комунікації поліції Полтавщини презентує серію графічних історій (далі – комікс, або медіапродукт) про службову собаку на ім’я Гера", - йдеться у повідомленні.

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На Instagram-сторінці поліції уточнюють, що Гера - "розумна, весела, талановита. А ще й вправний шукач вибухівки і зброї. Разом зі своїм напарником Назаром Гера відшукала чимало схованок зі всяким таким... на Донбасі!"

Крім того, за сюжетом чотирилапа героїня коміксу бере участь у зустрічах з дітьми в школах і на масових заходах.