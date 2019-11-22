Афіша на 22-24 листопада: хендмейд від науковців та розмови про мистецтво

Цими вихідними можна поринути у світ літератури та мистецтва, навчитися розпізнавати фейки або завітати на вечірку пінгвінів

Меморіальні заходи у День пам’яті жертв Голодомору

Що цікавого: У День пам’яті жертв голодоморів на території Національного музею Голодомору-геноциду пройдуть жалобні заходи. Усіх запрошують доєднатися та спільно вшанувати пам’ять вбитих голодом.

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться Акція «Запали свічку пам’яті!». Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам'яті у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору.

Коли: 23 листопада

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Музичний вечір Сестер Тельнюк «У пошуках зерна істини»

Що цікавого: Мiстерiя слова й музики у спеціальній програмі до 86-х роковин «У пошуках зерна істини» розповідає про довгий шлях до повноти оцінки масштабу трагедії навіть після розірвання заборони на правду про геноцид українців. 86 років тому радянська влада вчинила злочин проти людства - Голодомор, який вбив 7 000 000 українців. Протягом років замовчування та приховування тисячі історій, документів та фактів були загублені у вирі часу. Музичний вечір через пісні на вірші Шевченка, Тичини, Маланюка, Антонича, Стуса, Костенко, Забужко повертають слухачів до істинно української культури, яку безжально намагалися знищити за часів СРСР.

Коли: 23 листопада

Де: Національний музей Голодомору-геноциду (вул. Лаврська, 3)

Скільки: Не вказано, необхідна реєстрація

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Читайте також: Американський бізнесмен зібрав найбільшу в світі колекцію картин про Голодомор

Заходи до Дня Гідності та Свободи

Що цікавого: До Дня Гідності та Свободи Національний музей Революції Гідності разом із партнерами підготував низку заходів різного спрямування – виставки, вистави, показ фільмів, інсталяції, презентація книжок і відеороликів, лекції, а також кампанія соціальної реклами.

Непересічною подією стане відкриття нового виставкового простору просто неба на місці будівництва Музею.

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Лажають всі у Veterano Brownie. Євген Клопотенко

Що цікавого: Щотижневі зустрічі для підприємців, власників та топ-менеджерів – для всіх, хто знає, що таке "факап" ціною у власний бізнес. Групова терапія, клуб анонімних і не дуже бізнесменів та бізнесвумен.

Гість цього тижня – кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Коли: 22 листопада

Де: Veterano Brownie (вул. Нижній Вал, 39)

Скільки: Вхід вільний

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Презентація додатку Фейкогриз

Що цікавого: Фейкогриз – додаток, який дозволяє виявляти та позначати типи маніпуляцій у маніпулятивних новинах, та попереджати про це інших користувачів. Це перший додаток, розроблений для боротьби з дезінформацією в Україні.

Стикаючись з маніпулятивними новинами, за допомогою додатку можна надавати оцінку цим новинам, відносячи їх до різних видів дезінформації.

Коли: 22 листопада

Де: Коворкінг “Часопис” (вул. Льва Толстого, 3)

Скільки: Не вказано, необхідна реєстрація

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Новорічний дім від Всі. Свої

Що цікавого: Те, що ви побачите, неможливо передати словами. Те, що ви відчуєте, захочеться відчути ще. Бо 120 брендів новорічного декору, текстилю, свічок, меблів та освітлення від українських виробників – це ніби пірнути в свято зими і дому. А п’янкішого поєднання напередодні 2020 року годі й шукати.

Приходьте відчиняти двері в свою казку.

Коли: 23-24 листопада

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Handmade від науковців

Що цікавого: Де ви ще зможете не тільки подивитись на дивовижні вироби ручної роботи або придбати сувенір, а й задати питання авторам робіт на будь-які теми? Адже автори – науковці, фахівці в різних галузях, які є співробітниками провідних наукових установ України.

Тут ви, зокрема, побачите картини з риб’ячих кісток або куштували бастурму, виготовлену герпетологами.

Коли: 23 листопада

Де: Національний науково-природничий музей НАН України (вул. Богдана Хмельницького, 15)

Скільки: Не вказано

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Penguin Ice Party

Що цікавого: Це головний щотижневий захід в X-PARK – 30% банні процедури, 30% загартовування, 30% тренування на відкритому повітрі та 10% натхненні розмови у колі однодумців. Секретом популярності заходу є проста істина – холодна вода та лазневі процедури можуть допомогти зробити кожного здоровим і красивим.

Коли: 24 листопада

Де: Екстрім-парк “X-PARK”

Скільки: Не вказано

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Лекція «Поговоримо про мистецтво разом?»

Що цікавого: Постиш цитатки стосовно мистецтва, носиш шкарпетки з Ван Гогом, а модерн арт – улюблена тема для спілкування? Тоді для тебе лекція культурологині Марії Дячук – маст-візіт!

Випускниця НаУКМА, котра веде арт-блог доступною і сучасною мовою, розповість тобі про мистецтво те, що ти ще точно в жодному пабліку не читав.

Коли: 23 листопада

Де: Squad21 (вул. Григорія Сковороди, 2)

Скільки: Не вказано

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Медіазалежність. Українська версія

Що цікавого: Дивитися на світ крізь об’єктив смартфону — справа звична для сучасної людини. Цей «фільтр» між нами та навколишнім світом давно став органічною частиною сьогодення. Фотографічне бачення дало художникам новий інструментарій та новий доступ до реальності, який втілився у творах візуального мистецтва: від живопису, графіки, скульптури та інсталяцій до медіа-мистецтва.

Коли: 20 листопада – 12 грудня

Де: Український дім (вул. Хрещатик, 2)

Скільки: 50 грн

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День, присвячений книгам та мистецтву

Що цікавого: Проведіть цей день з людьми, закоханими в літературу та мистецтво. Лекції будуть присвячені історіям письменників і художників, а спікери створять неймовірну атмосферу, заповнену думками, новинками, кейсами, емоціями, почуттями.

Коли: 24 листопада

Де: First Conference HALL (вул. Володимирська, 49-А)

Скільки: 300-450 грн

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Дивовижна суботня читанка: Болівар

Що цікавого: Кажуть, хочеш щось сховати - залиш на видноті. Тож де ще ховатись від людей, як не в найлюднішому місті? Це вам із власного досвіду розкаже Болівар, динозавр.

Разом з Павлом Кружновим ви поринете у вир заклопотаних вуличок Нью-Йорку, аби знайти Болівара та дізнатися, чому він так їх любить.

Коли: Русанівська набережна, 4

Де: Моя книжкова полиця (вул. Пушкінська, 7)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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BARK / Kurs Valut and Nova Guardia / Kyiv

Що цікавого: Нью-йоркський гурт BARK грає музику, що поєднує даунтемпо з пост-роком та тріп-хопом. BARK - це тріо: Алессіо Касаліні, Олексій Артемов та Маркус Потс. Трьох мультиінструменталістів різного походження об’єднала пристрасть до нестандартних комбінацій та музичних експериментів. Зараз BARK працює над повноформатним альбомом. Одразу після Києва колектив вирушить у тур Україною: Харків (24.11), Дніпро (26.11), Одеса (27.11), Чернівці (28.11), Івано-Франківськ (29.11), Львів (30.11). Українці першими почують колектив перед їхнім великим європейським туром, що запланований на 2020 рік. Коли: 23 листопада Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31) Скільки: 300 грн Більше інформації: Facebook

XV Фестиваль Нового грузинського кіно

Що цікавого: Цьогорічний фестиваль присвячений героям битви у Шіндісі та великому грузинському композиторові всіх часів Ґії Канчелі.

Разом з тим буде показано багато нових грузинських фільмів, які здобули перемогу на міжнародних кіноконкурсах і які були номіновані на премію «Оскар».

Коли: 22-27 листопада

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 65 грн

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Ніч кіно Стенлі Кубрика

Що цікавого: Стенлі Кубрик за все життя зняв всього дванадцять фільмів, проте за його нереалізованим задумом інші режисери продовжують знімати і донині. Все почалося з подарованої батьком фотокамери, а закінчилося унікальними кінострічками, які сьогодні займають стійкі позиції в ТОП-100 кращих фільмів всіх часів.

Цієї суботи дивитимуться: “Із широко заплющеними очима”, “Механічний апельсин”, “Сяйво”.

Коли: 23 листопада

Де: Простір Циферблат (вул. Володимирська, 49-А)

Скільки: 150 грн

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