21 листопада: народний календар і астровісник

Куди Михайло білого коня подів, чому сьогодні не можна було рвати нитки і до чого готується нині Сонце

Сьогодні Собор Архістратига Михаїла та інших небесних Сил безплотних. Слово «собор» у назві цього свята має подвійний зміст: це зібрання вірян у церкві для спеціального богослужіння на честь Архістратига Михаїла, а також саме свято, присвячене всьому сонму ангелів. Архістратиг Михаїл – воєначальник небесних ангельських сил. За повір’ям, очолюване ним військо ангелів перемогло і скинуло з небес сатану. Відтоді його вважають непримиренним борцем із дідьками. За народними повір’ями, саме архістратиг Михаїл приходить до померлого, аби забрати душу на небо. Самостійно вийти з тіла вона не може. Прикметно, що душі грішників він дістає ножем, а праведників – гілочкою базиліку (васильків). В Болгарії цього дня жінки не працювали, щоби їхні чоловіки дочасно не вмерли. Остерігалися цього дня й рвати нитки – через те, що Михаїл міг зненацька «обірвати нитку життя». Він також «зважує» всі добрі чи погані справи. В Сербії перед його іконою ставлять певні дари, щоб уникнути важкої смерті.

Щодо народного календаря, то всі чули про те, що Михайло неодмінно має сповістити про зиму, бо «приїжджає на білому коні». Старі люди казали: «З Михаїла зима морози кує». Але, цей день знаменитий і своїми відлигами. Якщо цього дня відлига – не жди санного шляху до Миколи; «Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу». Після Михайла остаточно закінчувався сезон весіль.

З іменинами вітайте Михайла.

25 місячний день. Місяць “торжествує” у Діві. Здоровий глузд має взяти гору над емоціями. Не завадять обережність і вдумливість. Намагайтеся уникати спонтанних дій. Спокійно й розважливо займайтеся реалізацією всього, що намітили: як у побуті, так і в професійній сфері. Застереження: існує небезпека підпасти під чужий вплив або під вплив власної бурхливої уяви, яка намагатиметься підмінити собою реальність. У подібний стан сьогодні можуть потрапити люди творчі і вельми емоційні. Критично налаштовані реалісти, скептики і прагматики виграють. Сонце готується вийти з сектору Скорпіона, тому з планетами не взаємодіє — починати щось нове, тим більш щось грандіозне — не варто.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1890 – -15,3, а найтеплішим у 1926 – +16,1.