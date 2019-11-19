Трамп влаштував у Білому домі колективний перегляд “Джокера”

Президент США Дональд Трамп організував у Білому домі показ фільму Джокер з Хоакіном Феніксом в головній ролі.

Про це пише журнал People.

"Президент організував у Білому домі показ стрічки "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі", - йдеться у повідомленні.

Колективний перегляд "вигаданої історії про людину, настільки неправильно сприйнятої та ображеної світом, що він божеволіє у спробі мстити", пройшов у суботу.

73-річний Трамп дивився стрічку разом з родиною, друзями й деякими співробітниками Білого дому. Як зазначається, йому "фільм сподобався".

Сайт IndieWire називає Трампа фанатом кіно. Один з його улюблених фільмів — "Громадянин Кейн" Орсона Веллса, також йому подобаються "Кривавий спорт" Ньюта Арнольда (1988) і "Хороший, поганий, злий" Серджо Леоне (1966).

Як повідомлялося, трилер із Хоакіном Феніксом у головній ролі розповідає історію становлення Джокера – головного супротивника супергероя Бетмена з коміксів DC.

"Джокер" став першим у світі фільмом з категорією R, який заробив у прокаті один мільярд доларів.

Кінокартину вже висунули на премію "Оскар" в 16 номінаціях. Однак, в які саме номінації потрапить стрічка, вирішать члени Американської кіноакадемії до 13 січня 2020 року.