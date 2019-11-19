Від Трипілля до наших днів: ТНМК зачитав "історичний" реп

Міністерство культури, молоді та спорту України випустило анімаційний ролик "Історія України за 5 хвилин"

"Цей проект придумав Олександр Палій, вірші написав Артем Полежака, а кліп зробили фантастичні ТНМК. Ми з Олегом (Фагот) Михайлютою довго планували яскраву презентацію, але в найкращих голівудських традиціях його хтось злив в мережу, тож учіться, читайте і дивіться теж. Лебедина пісня МІП з плавним переходом в МКМС ", - написав на сторінці у Фейсбук держсекретар МКМС Артем Біденко.