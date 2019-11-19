"Захар Беркут" зібрав у прокаті понад 35 мільйонів

Фільм “Захар Беркут”, що стартував у прокаті 10 жовтня, й далі збирає и глядачів та кошти. На сьогодні його подивилися 436 770 українців, а боксофіс стрічки становить 35 016 393 гривні.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Понад 35 мільйонів гривень та шостий тиждень прокату! Історичний екшен “Захар Беркут” продовжує цікавити, вражати, радувати, хвилювати та надихати українців у кінотеатрах!”, - зазначила команда фільму і подякувала “всім-всім-всім, хто завітав за цей час у кіно”.

Також наведено 10 аргументів, чому не можна пропустити фільм. Бо це - наймасштабніший український проєкт за часів Незалежності; екранізація однієї з найважливіших повістей української літератури; режисер Ахтем Сеітаблаєв – один з найвідоміших сучасних українських діячів кіно та театру, володар багатьох кінопремій, зокрема працював над фільмами “Хайтарма”, “Чужа молитва”, “Кіборги”; у головній ролі – Роберт Патрік, який запам’ятався глядачам у “Термінаторі-2”.

А ще у фільмі - зіркові актори з усього світу: України, США, Великої Британії, Монголії, Казахстану; величезна міжнародна команда кінофахівців; зйомки у неймовірних куточках Карпат; унікальні масштабні декорації, аналогів яким немає у вітчизняному кіно; сотні неповторних костюмів, створених вручну, зброї, посуду та речей; карколомні каскадерські трюки й спецефекти.

“Захар Беркут” стартував в українському прокаті 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки фільму пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.