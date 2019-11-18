У Києві презентували фільм про систему інтернатів в Україні "Що таке любов?!"

У Києві відбулася презентація документального фільму про життя сиріт та інтернатне виховання дітей в Україні - "Що таке любов?!".

Показ фільму відбувся в кінотеатрі "Оскар", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фільм спочатку замислювався про вкрай неефективну, жорстоку, і фактично злочинну систему інтернату, яка дісталася Україні ще з радянських часів. Практично цей фільм про тотальну нелюбов, про людей, які працюють в цій системі, і які продукують тих дітей, які в цих інтернатах виховуються. Ці люди звідти виходять в наше життя, а потім народжують дітей, і відправляють їх так само в інтернати. Це система жорстокості, насильства, тортур і навіть вбивств", - розповів журналіст та режисер фільму Леонід Канфер.

Під час презентації уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що сама проблема інтернатів присутня в усіх пострадянських країнах. За його словами, вона була присутня в багатьох розвинених країнах, таких як Канада, США та європейських країнах.

"Це проблема інтернатних закладів. І це важливо сьогодні... Тому що все одно велика частина суспільства толерує це питання. Вона погоджується з тим, що для дитини все ж таки за якихось обставин, інтернат може бути кращим за знаходження в сім’ї. Люди не можуть пояснити, чому вони так вважають. Люди не розуміють те життя, яке дитина має в інтернатному закладі", - сказав він.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що від інтернатних закладів поступово потрібно позбавлятися. За її словами, фільм "Що таке любов?!" дуже глибоко та переконливо показує чому саме потрібно це робити.

"Інтернати - це те, що приховано від наших очей. Ми їх просто не бачимо та не помічаємо. Коли я почала займатися темою прав дітей, я справді зрозуміла, що у нас таких схожих проблем дуже багато. Сьогоднішня прем'єра показує, наскільки глибокими є проблеми в нашому суспільстві. Але є й хороша новина, їх можна подолати", - додала вона.

Закритий показ фільму"Що таке любов?" / Фото: Павел Багмут‎, Укрінформ

Участь у зйомках фільму взяло багато людей, які так чи інакше пов'язані з інтернатами: колишні вихователі, випускники інтернатів, волонтери, працівники колоній та інші.

На презентацію фільму прийшли представники уряду, парламенту та Офісу президента України.