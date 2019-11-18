"Джокер" став першим фільмом "17+", що заробив рекордний мільярд доларів

Американська стрічка "Джокер" режиссера Тодда Філліпса стала першим у світі фільмом з категорією R, який заробив у прокаті один мільярд доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, після минулих вихідних загальні касові збори "Джокера" склали $1 млрд, завдяки чому він "став найкасовішим фільмом з рейтингом R" (Restricted).

Варто зазначити, що на фільми з даною категорією допускаються особи, що не досягли 17-річного віку, тільки в супроводі одного з батьків, або законного представника.

Стрічка зібрала мільярд доларів в прокаті попри те, що її не пустили до Китаю, де іноземні фільми з надмірною кількістю інтимних сцен та насилля часто забороняють.

Наступними після "Джокера" найкасовішими фільмами з рейтингом R йдуть дві частини "Дедпула" - 2018 року (785 млн доларів) і 2016 року (783 мільйони доларів).

Психологічний трилер із Хоакіном Феніксом у головній ролі розповідає історію становлення Джокера – головного супротивника супергероя Бетмена з коміксів DC.

Нагадаємо, бюджет фільму "Джокер" становить 62,5 мільйона доларів.

"Джокера" вже висунули на премію "Оскар" в 16 номінаціях. Однак, в які саме номінації потрапить стрічка, вирішать члени Американської кіноакадемії до 13 січня 2020 року.