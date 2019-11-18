У Національній опері 20 листопада попрощаються з Аніко Рехвіашвілі

Церемонія прощання з художнім керівником балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, відомим балетмейстером, народною артисткою України Аніко Рехвіашвілі відбудеться 20 листопада.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“Прощання з художнім керівником балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі відбудеться у середу, 20 листопада, у приміщенні театру об 11.00”, - ідеться в повідомленні.

Аніко Рехвіашвілі померла 16 листопада 2019 року на 56-ому році життя після тривалої тяжкої хвороби.

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Поставлені нею на сцені Національної опери балети «Віденський вальс», «Данієла», «Дама з камеліями», «Снігова королева», «Ночі в садах Іспанії», «Трикутний капелюх», «Дафніс і Хлоя», «Юлій Цезар» увійшли до золотого фонду українського хореографічного мистецтва.