Стійкість до антибіотиків може вбити 10 мільйонів людей до 2050 року - експерт

Нехтування загрозою антимікробної резистенції та нездатність контролювати процеси застосування антибіотиків для лікування людей та худоби може мати важки наслідки для людства та призвести до загибелі близько 10 мільйонів людей до 2050 року.

Таке попередження зробив єврокомісар з питань охорони здоров’я Вітяніс Андрюкайтіс, який у понеділок у Стокгольмі відкрив заходи в рамках Європейського дня обізнаності щодо антибіотиків, повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«З минулого року ми досягли певного прогресу у боротьбі проти антимікробної резистенції, головним чином, завдяки ухваленню у грудні 2018 року нового законодавства ЄС у сфері ветеринарної медицини та медикаментозної обробки кормів. Але ми маємо нарощувати зусилля, оскільки антимікробна резистенція залишатиметься глобальною загрозою протягом наступних десятиліть: за оцінками, наслідком бездіяльності може стати загибель до 10 мільйонів людей до 2050 року», - зауважив єврокомісар.