"Міс Україна Всесвіт" з другої спроби отримала візу США

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасія Суббота з другої спроби отримала американську візу і полетить до США, де 8 грудня представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2019".

Про це повідомляється у понеділок, 18 листопада, на сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в Instagram.

"Сьогодні Анастасія Суббота отримала візу США! Це означає, що Анастасія зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з гідністю представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси - "Міс Всесвіт". Ми вдячні Посольству США, а особливо панові послу США Вільяму Тейлору, за повторний розгляд заявки та за допомогу в отриманні візи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасії Субботі, яка повинна представляти країну на конкурсі "Міс Всесвіт" 8 грудня в Атланті, відмовили в отриманні американської візи.

Володарку звання "Міс Україна Всесвіт-2019" обрали у Києві 24 жовтня. Нею стала 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя. Суббота - професійна модель і займається веб-дизайном. У дитинстві вона виборола титул "Міні-міс Запоріжжя".