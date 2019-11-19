19 листопада: народний календар і астровісник

Нині святителя Павла; як уберегтися від “відьомського ока” і що очікувати від Марсу в Скорпіоні.

Церква цього дня вшановує святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. Колись у сиву давнину, ще до доби глобального потепління, саме з Павлом пов’язували льодостав – замерзання річок і озер. Після Павла стовідсотково можна було очікувати майже зимової погоди – снігу й добрячого холоду. Також казали: «Йде сніг – чекай сніжну й добру для озимини зиму».

А ще на Павла селяни приносили з клуні вінок часнику й вішали в оселі, щоби відганяв нечистих духів і різноманітні хвороби. Ще з часів Київської Русі часник вважався універсальним оберегом і лікувальним засобом. Його використовували в ритуально-магічних і медичних цілях. У деяких народів, зокрема у балканських і карпатських слов’ян, навіть існував своєрідний культ часнику. Згідно з етіологічними легендами, часник походив із зубів Ірода, Юди, або відьми після їхньої смерті. Зубчик часнику носили в кишені під час Масниці, напередодні Різдва, дня святого Юрія, Івана Купали. Часником креслили хрестики на дверях, ним змащували всі пороги. Напередодні Великого Посту всім членам родини необхідно було ковтнути по зубчику часнику. Ним натирали дітей від наслання, “відьомського ока” тощо. Зубчик часнику кидали в колодязь, щоби вода була “чистою й швидкою”. На Західній Україні горілку закушували часником, який вмочували у мед; потім тим медом на лобі малювали хрестики, як оберіг від різноманітних хвороб. Існувало повір’я, що коли перестане родити часник, то наблизяться «останні часи».

Іменинники сьогодні Павло, Лука, Герман, Микита, Анатолій, Арсеній, Микола, Олександра, Єфросинія, Клавдія.

23 місячний день, Місяць в амбітному Левові, тож не забувайте про компліменти для тих, хто їх потребує. Важлива подія: сьогодні Марс залишає Терези і входить у сектор Скорпіона, звідки одразу ж виходить Сонце. Що дає нам Марс, рухаючись по Скорпіону? Самовпевненість, наполегливість, владність, ефективність, психологічну агресивність. Марс — це енергія, спрямована на досягнення цілей, на відстоювання себе і власної позиції. Можлива деструктивна агресія, особливо у тих, хто має з цим проблеми. Найближчим часом гормональне тло буде дуже неспокійним, можливий потужний викид адреналіну, тож слідкуйте за здоров’ям. Уникайте будь-якої емоційної ескалації — це може призвести до травм чи невиправданого фінансового ризику. “Непростий” період триватиме приблизно до 4 грудня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 – -17,6, а найтеплішим у 1926 – +14,4.