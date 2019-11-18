18 листопада: народний календар і астровісник

Нині Єпістимії та Галактіона; як зелене непомітно стає сіро-чорним, як побачити крізь хмари зірки і чи можуть короткі шляхи стати довгими.

“Дні — як сіре полотно. Таким вкривають меблі від пилу, залишаючи дім надовго. Сидять на валізах, очікуючи на потяг зими, а його все немає. Що ми будемо робити, коли він не приїде на цю маленьку станцію чи забуде зупинитись? З’являться барви і заспівають птахи?”,— писала в листопаді 2011 Галина Пагутяк у своєму щоденнику. Можливо, письменниця, відома своєю прихильністю до готики, зокрема й української, має рацію?.. Одне правда: з настанням пізньої осені, коли опадає останнє листя, шерхне навіть найстійкіша трава, ночі стають довгими і темними, а дні — короткими, Україна позбавляється своєї останньої “мальовничості” (чи, як кажуть нині особливо просунуті — “сексуальності”) — від зворушливо-ніжних весняних акварелей і по-бароковому соковитих літньо-ранньоосінніх розкішних полотен не залишається й сліду — лише сіро-чорний остов — лаконічний офорт чи то в стилі пізнього Гойї, чи Отто Дікса.

Церква ж нині вшановує мучеників Галактіона і Єпістимію. Вони жили в ІІІ столітті й були нареченим і нареченою. Втім, замість щасливого подружнього життя, молоді обрали суворий шлях чернецтва в пустелі. Згодом їх було схоплено, піддано мукам і страчено.

Прикмети на сьогоднішній день такі: «Пізньої осені вітри переважно зі сходу – весна буде холодна»; «Якщо зірки на небі яскраві – на гарну погоду, тьмяні – на дощ або сніг».

Іменини нині у Григорія, Тихона, Іони.

22 місячний день. Робимо спокійний вдих і видих — настав несприятливий період, один із днів омани, чар, наслання і прихованих небезпек. Місяць спадає, спадає і наша енергія; можливо вже хтось підключив і власні внутрішні резерви, а хтось – підключився до когось. Сьогодні місце сили – ваш дім. Виходячи вранці з оселі обов’язково помоліться перед дорогою, а повернувшись увечері — подякуйте за повернення. Уникайте темних вулиць, кривих — “собачих” — стежок. Короткі шляхи можуть перетворитися на дуже довгі, а пішовши на блимання болотяного вогника можна зайти невідомо куди... Одним словом —креативного понеділка!

Згідно даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 – -17,1, а найтеплішим у 2002 – +14,4.