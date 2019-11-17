17 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Никандра; як відрізнити знахаря від чаклуна, хто зустрічається в листопаді, та хто кого здолає.

Церква цього дня згадує священномучеників Никандра, єпископа Мирського і Єрмія пресвітера. Обидва були учнями святого апостола Тіта – послідовника апостола Павла і загинули мученицькою смертю на зорі християнства.

На Никандра у давнину активізувалися знахарі, чаклуни і відьми. До речі, знаєте, чим відрізнявся знахар від чаклуна? Перший діяв за допомогою знань та сил отриманих від Бога, а чаклун виступав переважно як втілення зла, особа, діяльність якої ґрунтувалася на зв’язку з нечистою силою. Знахарським днем вважався понеділок. Українці вірили, що дитина, народжена в цей день, у майбутньому може стати сильним знахарем. Було краще, аби цим займався чоловік, але знахаркою могла стати й жінка, але вже в поважному віці – «баба». Одного власного бажання лікувати було замало, потрібні були відповідні здібності. Такими особливими здібностями наділяли «межових» дітей: перших й останніх у сім’ї. Серед іншого, учень мав перейняти від учителя знання за один раз. Якщо цього не відбувалося, його вважали нездатним до знахарства. «Лікування» проводилося лише в будні дні і тільки до заходу сонця.

Наші пращури казали, що «В листопаді світанок із сутінками в полудень зустрічаються»; «Листопад хоч і не лютий, проте спитає, чи ти одягнутий і взутий».

Іменинники сьогодні Павло, Микола, Євгенія, Олександр.

21 місячна доба позначена активною енергією, це час підбиття підсумків. Песимізм боротиметься з оптимізмом, гарний настрій — з поганим. Хто кого переможе, хто кого здолає? До того ж, у гості до вас можуть несподівано навідатись музи, але дивіться, не сплутайте їх із шахраями чи іншими рептилоїдами. Якщо ви вчора піддалися впливу певних негативних емоцій і віянь — імовірно, що сьогодні ситуація лише погіршуватиметься. Втім, сподіваймося, а головне докладаймо максимум зусиль, щоби подібне не трапилось. На сни – жодної уваги. Незатьмареного ясного розуму і реалістичного сеттінґу!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 – -15,6, а найтеплішим у 2002 – +16,7.