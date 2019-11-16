16 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Снандулії; чи вилізе нарешті кіт на піч, яким буле квітень і слідкуємо за емоційним барометром.

Цього дня Церква згадує праведну Снандулію, яка жила в ІV столітті. Жінка мешкала в Ктесифоні (місто знаходилось на відстані приблизно 35 км на південний схід від сучасного Багдада). Коли почалися гоніння на християн, було арештовано понад 100 чоловік, переважно священників, дияконів, ченців і черниць, але Снандулія – проста мирянка – залишилась на волі. Щодня вона приходила до в’язниці й годувала всіх арештованих братів і сестер по вірі. А напередодні дня їхньої страти вона кожному мученику подарувала власноруч пошите білосніжне вбрання. Снандулія не тільки втішала приречених, але після їхньої смерті здійснила християнське поховання їхніх тіл. У давнину цій святій молилися про дарування спокійної християнської кончини.

Прикмети на сьогодні такі: Від першого снігу до санного шляху – півтора місяці. Яка погода в листопаді, така і в квітні. А ще цього дня ведмідь у барліг залазить, аби переспати довгу зиму. Коли ж ведмедя побачити не вдасться, зверніть увагу на котів – якщо ті настирливо лізуть на піч грітися – ночі будуть з приморозками.

Іменинники сьогодні Василь, Петро, Олександр, Іван, Анна, Яна.

20 місячний день, Місяць отаборився в Раку. Все, що відбуватиметься у вихідні — буде своєрідним барометром стану нашого характеру. Маємо створити найбільш сприятливі умови для відпочинку. Не бажано надмір уживати м’ясо, солодощі, висококалорійні борошняні вироби. В будь-яких дискусіях уникайте викидів отрути, та й взагалі — уникайте навіть і самих дискусій. Імітувати щастя – безглузда і марна справа, а ось відшукати зернину позитиву навіть у журбі — справжнє мистецтво. Шануймо свій смуток так само, як і радість. І не забуваймо, що час — це єдина цінна монета нашого життя .

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 – -13,4, а найтеплішим у 2002 – +18,0.