Афіша на День студента: Ukraine WOW, "Антитіла" та вечір джазу

Розповідаємо, що робити на День студента у Києві.

Інтерактивна виставка “Ukraine WOW”

Що цікавого: Унікальні експонати та інсталяції, які змусять вас закохатись в Україну та сказати: "Вау, яка вона неймовірна!". Кияни та гості міста зможуть політати над Батьківщиною-матір’ю у віртуальній реальності, подивитися в телескоп Миколаївської астрономічної обсерваторії, побачити оригінали робіт Малевича та Архипенка, дізнатися, як народжується бурштин і як виглядали перші срібні гривні Київської Русі, зайти в мазанку та тунель кохання, що побудовані прямо у виставковому просторі, та багато іншого.

Коли: 14 листопада - 29 грудня (Понеділки вихідні)

Де: Залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В" (вул. Вокзальна, 1)

Скільки: 50 грн

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Концерт "Антитіла" у межах стадіонного туру

Що цікавого: На вас чекатиме найбільша за всю історію гурту розширена музична програма у супроводі яскравого шоу, в якій прозвучать найкращі композиції зі всіх попередніх платівок, "ТДМЄ" і "Лови момент" обов’язково, а також, вперше, абсолютно нові пісні із нового альбому Hello, в якому Антитіла притримують ще декілька потужних хітів.

Коли: 17 листопада 19:00

Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)

Скільки: 300 - 750 грн

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Вечер джазу та глінтвейну

Що цікавого: Чак Уінслі з Лос-Анджелесу та українські джазмени, музика 30-х років, ароматний глінтвейн і тихий листопадовий вечір за вікном, що може бути затишніше? Це формат дансингу і він не передбачає розсадження як в театрі, а передбачає спілкування і танці.

Коли: 15 листопада 19:30

Де: Всі. Свої. D12 (вул. Десятинна, 12)

Скільки: 350 грн

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Ad Insight Conference 2019

Що цікавого: Міжнародна конференція з реклами в соціальних мережах. Фахівці з топових компаній розкажуть про свої практичні підходи та поділяться результативними кейсами. У додатковій кімнаті для воркшопів можна відвідати практичне заняття.

Коли: 15 листопада 09:00

Де: Конференц хол "Депо" (вул. Антоновича, 50)

Скільки: 2300-3000 грн

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День солідарності зі Станіславом Асєєвим

Що цікавого: 15 листопада у всьому світі відзначають День ув’язненого письменника або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Цього року організатори Дня порожніх стільців в Україні вирішили присвятити цю подію своєму колезі, письменнику, члену Українського ПЕН Станіславу Асєєву. Як журналіст він дописував під псевдонімом Станіслав Васін для провідних українських медіа – Радіо Свобода, “Тижня”, “Української правди” і “Дзеркала тижня”. Також Станіслав є автором роману “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”. У травні 2017 року Асєєв був незаконно ув’язнений у Донецьку проросійськими збройними формуваннями “ДНР”.

Під час акції #FreeAseyev кожен охочий зможе написати і передати листи для українських заручників Кремля.

Коли: 15 листопада 19.00

Де: креативний простір IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8)

Скільки: Вхід вільний

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Віолончельне рок-шоу Anti Chello Show

Що цікавого: ANTI-CHELLO SHOW – унікальний перфоманс інструментальної рок-музики в Київському Планетарії.

Коли: 15 листопада 19:30

Де: Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3)

Скільки: 250-450 грн

Більше інформації: Facebook

Jäger Music Awards 2019

Що цікавого: Незалежна музична премія Jäger Music Awards спрямована на розвиток локальної сцени. Основних номінацій десять: «Гурт року», «Сингл року», «Відео року», «Хіп-хоп артист року», «Рок-артист року», «Електронний артист року», «Лейбл року», «Подія року», «Діджей року» та «Внесок в індустрію» та номінація Young Blood, створена спеціально для підтримки перспективних новачків.

Коли: 15 листопада 19:00

Де: Галерея мистецтв "Лавра" (вул. Лаврська, 1)

Скільки: 200 грн

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Виставковий проект "ОЧІ"

Що цікавого: Виставка представляє фотоматеріали з Індії – це світлини звичайних людей. Вражає вираз їх обличчя, особливо, очі. Радість, відсутність агресії. Фото зроблені у різні періоди, народним художником України Юрієм Камишним та буддистом Володимиром Коливаєм під час їх подорожей Індією.

Коли: 5 - 23 листопада

Де: Музей-квартира Павла Тичини, квартира 1, 3 (вул. Терещенківська, 5)

Скільки: 15 грн

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Відкриття Музею кіно: Виставка ВУФКУ. Lost & Found

Що цікавого: Проект ВУФКУ. Lost & Found — це історія про революційний вибух в українському кіно, один із найуспішніших модернізаційних проектів нашої культури, який було знищено й забуто майже на століття.

Коли: 13 вересня - 1 грудня

Де: Довженко-Центр: DOVZHENKO CENTRE (вул. Васильківська 1)

Скільки: 80 грн

Більше інформації: Facebook

KRUTЬ

Що цікавого: Єдина в Україні та світі соул-бандуристка, учасниця шоу "Голос Країни" та "X-factor" — Марина KRUTЬ із презентацією альбому "ALBINO".

Коли: 17 листопада 19:00

Де: Культурний центр "Печерськ" (вул. Московська, 3)

Скільки: 120-350 грн

Більше інформації: Facebook

Penguin Ice Party 2019/2020

Що цікавого: Наши пінгвіни - це зимовий клуб моржування та закалювання "Penguin Ice Party".

Коли: 17 листопада 11:00-15:00

Де: Спортивно-розважальний комплекс X-PARK (Парк Муромець)

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Studance: Великий День Студента 2019

Що цікавого: Це найбільший музичний фестиваль, що збирає молодь на День Студента у Києві. Цього разу це величезна локація, 5 сцен та сотня кіловатів світла та звуку. Тут виступають більше 30 топових представників київської електро і поп-сцени.

Коли: 16 листопада 21:00-06:30

Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: 99-699 грн

Більше інформації: Facebook

Великий вечір з Яніною Соколовою

Що цікавого: Такого ще не було. Безліч зіркових гостей та спілкування із залом на великому вечорі акторки, журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Вона прожила надскладну історію, і цього вечора буде різною: сильною, чуттєвою, дзвінкою, тихою. Але обов`язково залишиться собою.

Коли: 16 листопада 19:00

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Скільки: 200-990 грн

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Олександр Пономарьов з програмою "Неймовірна"

Що цікавого: Головний романтик країни Олександр Пономарьов у супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору представить нову концертну програму "Неймовірна".

Коли: 16 листопада 19:00

Де: Палац Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Скільки: 250-2000 грн

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True Kurazh Sale Кураж Базар

Що цікавого: Все, як у американських серіалах. Точнісінько так, як у новинах по телевізору про Black Friday. Так, це True Kurazh Sale. З тобою та з нами у кращих традиціях музика від кращих київських ді-джеїв, розваги на мільйон та улюблена їжа для пожвавлення після шопінг-марафону.

Коли: 16 - 17 листопада

Де: Кураж Базар (просп. Глушкова 1)

Скільки: 150 грн

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Korean Music Fest

Що цікавого: Korean Music Fest - це наймасштабніший k-pop-фестиваль України. На вас чекають концерти запрошених співаків і музикантів з Південної Кореї - гурту Newkidd, Song Wonsub та Basick, масштабні змагання з k-pop cover dance & vocal зі значним призовим фондом та нічне after-party.

Коли: 16 листопада 14:00

Де: BingoClub Kyiv

Скільки: 760 грн

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Своп-вечірка у Ласці

Що цікавого: Ласка знову збирає друзів на великий обмін речами. Своп — це екологічна альтернатива виснажливому шопінгу, суперможливість звільнити місце від речей, що більше не надихають, класно провести час і піти із новими цікавими знахідками.

Коли: 16 листопада 15:00-18:00

Де: Благодійний магазин Ласка (Ласка на Малопідвальній)

Скільки: Вхід вільний

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Дні Вишеградського кіно

Що цікавого: "Дні Вишеградського Кіно" — це тиждень показів сучасних фільмів з регіону Вишеградської Групи — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

Коли: 14- 20 листопада

Де: Кінотеатр "Жовтень"

Скільки: Не вказано

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