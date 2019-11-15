Афіша на День студента: Ukraine WOW, "Антитіла" та вечір джазу
Інтерактивна виставка “Ukraine WOW”
Коли: 14 листопада - 29 грудня (Понеділки вихідні)
Де: Залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В" (вул. Вокзальна, 1)
Скільки: 50 грн
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Концерт "Антитіла" у межах стадіонного туру
Що цікавого: На вас чекатиме найбільша за всю історію гурту розширена музична програма у супроводі яскравого шоу, в якій прозвучать найкращі композиції зі всіх попередніх платівок, "ТДМЄ" і "Лови момент" обов’язково, а також, вперше, абсолютно нові пісні із нового альбому Hello, в якому Антитіла притримують ще декілька потужних хітів.
Коли: 17 листопада 19:00
Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)
Скільки: 300 - 750 грн
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Вечер джазу та глінтвейну
Що цікавого: Чак Уінслі з Лос-Анджелесу та українські джазмени, музика 30-х років, ароматний глінтвейн і тихий листопадовий вечір за вікном, що може бути затишніше? Це формат дансингу і він не передбачає розсадження як в театрі, а передбачає спілкування і танці.
Коли: 15 листопада 19:30
Де: Всі. Свої. D12 (вул. Десятинна, 12)
Скільки: 350 грн
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Ad Insight Conference 2019
Що цікавого: Міжнародна конференція з реклами в соціальних мережах. Фахівці з топових компаній розкажуть про свої практичні підходи та поділяться результативними кейсами. У додатковій кімнаті для воркшопів можна відвідати практичне заняття.
Коли: 15 листопада 09:00
Де: Конференц хол "Депо" (вул. Антоновича, 50)
Скільки: 2300-3000 грн
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День солідарності зі Станіславом Асєєвим
Що цікавого: 15 листопада у всьому світі відзначають День ув’язненого письменника або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Цього року організатори Дня порожніх стільців в Україні вирішили присвятити цю подію своєму колезі, письменнику, члену Українського ПЕН Станіславу Асєєву. Як журналіст він дописував під псевдонімом Станіслав Васін для провідних українських медіа – Радіо Свобода, “Тижня”, “Української правди” і “Дзеркала тижня”. Також Станіслав є автором роману “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”. У травні 2017 року Асєєв був незаконно ув’язнений у Донецьку проросійськими збройними формуваннями “ДНР”.
Під час акції #FreeAseyev кожен охочий зможе написати і передати листи для українських заручників Кремля.
Коли: 15 листопада 19.00
Де: креативний простір IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8)
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Віолончельне рок-шоу Anti Chello Show
Що цікавого: ANTI-CHELLO SHOW – унікальний перфоманс інструментальної рок-музики в Київському Планетарії.
Коли: 15 листопада 19:30
Де: Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3)
Скільки: 250-450 грн
Більше інформації: Facebook
Jäger Music Awards 2019
Що цікавого: Незалежна музична премія Jäger Music Awards спрямована на розвиток локальної сцени. Основних номінацій десять: «Гурт року», «Сингл року», «Відео року», «Хіп-хоп артист року», «Рок-артист року», «Електронний артист року», «Лейбл року», «Подія року», «Діджей року» та «Внесок в індустрію» та номінація Young Blood, створена спеціально для підтримки перспективних новачків.
Коли: 15 листопада 19:00
Де: Галерея мистецтв "Лавра" (вул. Лаврська, 1)
Скільки: 200 грн
Більше інформації: Facebook
Виставковий проект "ОЧІ"
Що цікавого: Виставка представляє фотоматеріали з Індії – це світлини звичайних людей. Вражає вираз їх обличчя, особливо, очі. Радість, відсутність агресії. Фото зроблені у різні періоди, народним художником України Юрієм Камишним та буддистом Володимиром Коливаєм під час їх подорожей Індією.
Коли: 5 - 23 листопада
Де: Музей-квартира Павла Тичини, квартира 1, 3 (вул. Терещенківська, 5)
Скільки: 15 грн
Більше інформації: Facebook
Відкриття Музею кіно: Виставка ВУФКУ. Lost & Found
Що цікавого: Проект ВУФКУ. Lost & Found — це історія про революційний вибух в українському кіно, один із найуспішніших модернізаційних проектів нашої культури, який було знищено й забуто майже на століття.
Коли: 13 вересня - 1 грудня
Де: Довженко-Центр: DOVZHENKO CENTRE (вул. Васильківська 1)
Скільки: 80 грн
Більше інформації: Facebook
KRUTЬ
Що цікавого: Єдина в Україні та світі соул-бандуристка, учасниця шоу "Голос Країни" та "X-factor" — Марина KRUTЬ із презентацією альбому "ALBINO".
Коли: 17 листопада 19:00
Де: Культурний центр "Печерськ" (вул. Московська, 3)
Скільки: 120-350 грн
Більше інформації: Facebook
Penguin Ice Party 2019/2020
Що цікавого: Наши пінгвіни - це зимовий клуб моржування та закалювання "Penguin Ice Party".
Коли: 17 листопада 11:00-15:00
Де: Спортивно-розважальний комплекс X-PARK (Парк Муромець)
Скільки: 150 грн
Більше інформації: Facebook
Studance: Великий День Студента 2019
Що цікавого: Це найбільший музичний фестиваль, що збирає молодь на День Студента у Києві. Цього разу це величезна локація, 5 сцен та сотня кіловатів світла та звуку. Тут виступають більше 30 топових представників київської електро і поп-сцени.
Коли: 16 листопада 21:00-06:30
Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)
Скільки: 99-699 грн
Більше інформації: Facebook
Великий вечір з Яніною Соколовою
Що цікавого: Такого ще не було. Безліч зіркових гостей та спілкування із залом на великому вечорі акторки, журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Вона прожила надскладну історію, і цього вечора буде різною: сильною, чуттєвою, дзвінкою, тихою. Але обов`язково залишиться собою.
Коли: 16 листопада 19:00
Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
Скільки: 200-990 грн
Більше інформації: Facebook
Олександр Пономарьов з програмою "Неймовірна"
Що цікавого: Головний романтик країни Олександр Пономарьов у супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору представить нову концертну програму "Неймовірна".
Коли: 16 листопада 19:00
Де: Палац Україна (вул. Велика Васильківська, 103)
Скільки: 250-2000 грн
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True Kurazh Sale Кураж Базар
Що цікавого: Все, як у американських серіалах. Точнісінько так, як у новинах по телевізору про Black Friday. Так, це True Kurazh Sale. З тобою та з нами у кращих традиціях музика від кращих київських ді-джеїв, розваги на мільйон та улюблена їжа для пожвавлення після шопінг-марафону.
Коли: 16 - 17 листопада
Де: Кураж Базар (просп. Глушкова 1)
Скільки: 150 грн
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Korean Music Fest
Що цікавого: Korean Music Fest - це наймасштабніший k-pop-фестиваль України. На вас чекають концерти запрошених співаків і музикантів з Південної Кореї - гурту Newkidd, Song Wonsub та Basick, масштабні змагання з k-pop cover dance & vocal зі значним призовим фондом та нічне after-party.
Коли: 16 листопада 14:00
Де: BingoClub Kyiv
Скільки: 760 грн
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Своп-вечірка у Ласці
Що цікавого: Ласка знову збирає друзів на великий обмін речами. Своп — це екологічна альтернатива виснажливому шопінгу, суперможливість звільнити місце від речей, що більше не надихають, класно провести час і піти із новими цікавими знахідками.
Коли: 16 листопада 15:00-18:00
Де: Благодійний магазин Ласка (Ласка на Малопідвальній)
Скільки: Вхід вільний
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Дні Вишеградського кіно
Що цікавого: "Дні Вишеградського Кіно" — це тиждень показів сучасних фільмів з регіону Вишеградської Групи — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.
Коли: 14- 20 листопада
Де: Кінотеатр "Жовтень"
Скільки: Не вказано
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