В Австрії виник скандал через югославський паспорт Нобелівського лауреата Гандке

Влада Австрії, де заборонено подвійне громадянство, перевіряє випадок щодо лауреата Нобелівської премії з літератури за 2019 рік, австрійського письменника Петера Гандке, який у 1999 році отримав югославський паспорт.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Фотографія паспорта Петера Гандке, виданого йому у червні 1999 року режимом Слободана Мілошевича, була знайдена журналістами в архівах на присвяченому письменнику сайті Handke Online. В графі національність Петера Гандке був запис "югославська".

Оскільки, як правило, отриманню паспорта передує набуття громадянства країни, то ця новина викликала занепокоєння в Австрії – в республіці отримання громадянства іншої країни (за винятком окремих випадків, які мають узгоджуватися) несе за собою втрату австрійського громадянства. Наразі очільник федеральної землі Каринтія, звідки родом письменник Гандке, доручив підконтрольним відомствам "вивчити цю ситуацію". Поки достеменно відомо, що у 1999 році Гандке не подавав заявку на отримання подвійного громадянства.

Сам письменник підтвердив той факт, що у 1999 році йому було надано югославський паспорт. За його словами, це було зроблено для того, щоб він мав кращі можливості для подорожей до Югославії та доводилось "менше платити в готелях". При цьому Гандке заперечує, що він колись отримував югославське громадянство.

Між тим, залишається відкритим питання, як можна було отримати паспорт без отримання громадянства. В МВС Сербії, яка є правонаступницею Югославії, австрійські журналісти не спромоглися отримати конкретну довідку щодо югославського громадянства Гандке, що було пояснено захистом персональних даних та втратою частини архівів.

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Петер Гандке - австрійський письменник і перекладач, нагороджений багатьма преміями. 10 жовтня 2019 року йому було присуджено Нобелівську премію за 2019 рік з формулюванням "за впливовий твір, який із мовною винахідливістю досліджує периферію та специфіку людського досвіду".

Між тим, присудження Нобелівської премії Петеру Гандке, якого вважають прихильником югославського (сербського) диктатора Слободана Мілошевича, зазнало критики від багатьох літературних кіл. Зокрема, з критикою виступив німецький письменник боснійського походження Саша Станішич, володар престижної німецької літературної премії Deutschen Buchpreis-2019, який звинуватив Гандке у підтримці засудженого за військові злочини Мілошевича та спотворенні історичної правди у своїх творах.

Гандке відомий тим, що був одним із підписантів звернення в 2004 р. на захист Мілошевича, відвідував його у в’язниці в Гаазі, а на похоронах Мілошевича у 2006 році виступив із проникливою промовою із засудженням країн Заходу. Письменник також заперечував етнічні чистки з боку режиму Мілошевича, не вірив у його військові злочини, а в конфлікті звинувачував НАТО.

Фото: dpa