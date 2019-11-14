Збірку спогадів сина Івана Франка презентували у Києві

У меморіальній квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві відбулась презентація збірки Тараса Франка “Як Франко з синами спорив”. Захід був присвячений пам’яті другого сина Каменяра, який відійшов у вічність 48 років тому.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного фонду Івана Франка.

За словами організаторів, це збірка спогадів одного із синів про тата, які ніколи не оголошувалися у колі друзів чи на широкий загал. Сама збірка є невеликою, містить 12 коротких оповідок, але вона точно заслуговує на увагу читача, бо тут Іван Франко зовсім інший, ніж ми звикли його сприймати. Тут він постає перед нами домашнім, дуже простим і справжнім, який вміло використовує свою мудрість і батьківський авторитет, щоб виховати у синів цікавість до знань, утвердити моральні цінності та сформувати “цілого чоловіка”. Описаний у спогадах образ відрізняється від образу суворого реаліста та революціонера-демократа, який у свій час нам насаджувала радянська пропаганда.

Як зазначила упорядниця збірки Ольга Нижник, метою було не лише видати текст, який прийшов з минулого і дозволив зазирнути за завісу домашніх одкровень родини Франків, але і розвінчати радянський міф про те, що “найгіршими творами Каменяра були його рідні діти”.

“Водночас ми спеціально видали ці спомини окремою книжечкою, бо її точно прочитає кожен, хто триматиме в руках. Бо це не черговий фоліант, який пилитиметься на полицях”, - сказала вона.

Упорядниця також зазначила, що те, чому ці фрагменти досі не публікувалися, залишається загадкою - або тодішня цензура не дозволила видавати такий фривольний текст про Великого Каменяра, або автор сам не захотів зробити його доступним.

“У мене були сумніви, чи варто було публікувати цей матеріал. Чи когось не образить те, що відбувалося у будинку на вулиці Понінського, 4 у Львові, коли Іван Франко повчав своїх уже дорослих синів? Чи не завдасть цей текст шкоди самому Франкові?.. І чи варто видавати ці спомини окремою брошуркою?.. Проте велич та авторитет Івана Франка є непохитними, і тому ми вирішили оприлюднити ці дуже цікаві й оригінальні одкровення одного із синів Івана Франка”, – наголосила Нижник.

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Післямову до збірки написав доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Гарасим. Рецензентами стали професор Львівського національного університету ім. І. Франка Святослав Пилипчук та професор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Роман Голод.

У презентації також взяли участь директор Міжнародного фонду Івана Франка – Ігор Курус, музейники та поціновувачі творчості українського генія.

Фото: frankoprize.com.ua