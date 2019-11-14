Андре Тан презентував дитячу колекцію за шкільним дрескодом

Андре Тан презентував дитячу колекцію за шкільним дрескодом

Фото
Укрінформ
Український дизайнер Андре Тан презентував дитячу колекцію бренду Andre Tan Kids, яка показує, що шкільний дрескод може бути не лише різноманітним, а й доступним.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у показі колекції, який відбувся у Києві, взяли участь діти зіркових батьків зі своїми татами і мамами.

«Діти ростуть, а з ними і наш одяг. Якщо перша колекція була представлена для малюків, то в цьому сезоні ми орієнтуємося на більш дорослих - тінейджерів, які вважають, що краще вибирати одяг самостійно», - розповів дизайнер.

Він додав, що колекція пропонує свою інтерпретацію шкільних нарядів, яка здатна не тільки розвивати почуття смаку і стилю у підлітків, а й прикрашати навчальний процес.

Показ колекції ANDRE TAN KIDS / Фото надані пресслужбою

Показ мав сімейний характер, адже бренд Andre Tan відомий своїми фемілі-луками, в яких тканини і силуети переходять із дорослих колекцій в дитячі, задовольняючи бажання дітей бути схожими на своїх батьків.

«Наша мета була створити мінімалістичні речі, які можна комбінувати між собою, перетворювати їх із повсякденних у святкові, й при цьому дарувати відчуття, що у вас й у ваших дітей повен гардероб одягу», - коментує ідею створення колекції сам дизайнер.

Читайте також: Miss Top of the world plus size: перша віцеміс отримала корону в Укрінформі

Серед зіркових мам, які представили парні наряди, були Гайтана, Валентина Хамайко, Даша Трегубова, Анна Буткевич, Олена Стоянова, Оля Цибульська, Сніжана Єгорова, а також Марія і Аліса Полякови.

Зоряні тата теж взяли активну участь, вирішивши вийти на подіум зі своїми дітьми в сімейних образах, а саме: Анатолій Анатоліч, Слава Дьомін та Артем Гагарін.

«Волани, асиметричний крій, подовжені сорочки-туніки, брюки-леггенси, корсетні баски, подовжений рукав і костюми-двійки для дівчаток, а також бомбери, штани чінос і однотонні джемпери для стильних юнаків - всі ці елементи колекції позбавили банальності звичний шкільний одяг», - переконаний український кутюр’є.

Образи були завершеними завдяки лаконічному взуттю з колаборації брендів Andre Tan і Liya.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-