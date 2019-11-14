Андре Тан презентував дитячу колекцію за шкільним дрескодом

Український дизайнер Андре Тан презентував дитячу колекцію бренду Andre Tan Kids, яка показує, що шкільний дрескод може бути не лише різноманітним, а й доступним.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у показі колекції, який відбувся у Києві, взяли участь діти зіркових батьків зі своїми татами і мамами.

«Діти ростуть, а з ними і наш одяг. Якщо перша колекція була представлена для малюків, то в цьому сезоні ми орієнтуємося на більш дорослих - тінейджерів, які вважають, що краще вибирати одяг самостійно», - розповів дизайнер.

Він додав, що колекція пропонує свою інтерпретацію шкільних нарядів, яка здатна не тільки розвивати почуття смаку і стилю у підлітків, а й прикрашати навчальний процес.

Показ колекції ANDRE TAN KIDS / Фото надані пресслужбою

Показ мав сімейний характер, адже бренд Andre Tan відомий своїми фемілі-луками, в яких тканини і силуети переходять із дорослих колекцій в дитячі, задовольняючи бажання дітей бути схожими на своїх батьків.

«Наша мета була створити мінімалістичні речі, які можна комбінувати між собою, перетворювати їх із повсякденних у святкові, й при цьому дарувати відчуття, що у вас й у ваших дітей повен гардероб одягу», - коментує ідею створення колекції сам дизайнер.

Серед зіркових мам, які представили парні наряди, були Гайтана, Валентина Хамайко, Даша Трегубова, Анна Буткевич, Олена Стоянова, Оля Цибульська, Сніжана Єгорова, а також Марія і Аліса Полякови.

Зоряні тата теж взяли активну участь, вирішивши вийти на подіум зі своїми дітьми в сімейних образах, а саме: Анатолій Анатоліч, Слава Дьомін та Артем Гагарін.

«Волани, асиметричний крій, подовжені сорочки-туніки, брюки-леггенси, корсетні баски, подовжений рукав і костюми-двійки для дівчаток, а також бомбери, штани чінос і однотонні джемпери для стильних юнаків - всі ці елементи колекції позбавили банальності звичний шкільний одяг», - переконаний український кутюр’є.

Образи були завершеними завдяки лаконічному взуттю з колаборації брендів Andre Tan і Liya.