Zgarda і The Doox: мюзик-фест "Віртуози фолку" анонсував програму

В Українському домі цієї неділі, 17 листопада, пройде третій Київ-етно-мюзик-фест "Віртуози фолку" - фестиваль, де народна музика поєднується з найсучаснішими стилями та експериментами.

Про це повідомляє оргкомітет фестивалю на сторінці у Facebook.

Як зазначається, гостями цьогорічного фестивалю стануть Ілларія, Ніна Матвієнко, Олена Кулик та ансамбль “Дніпро”, гурти “The Doox”, суперпроєкт від Олеся Журавчака & Нікіти Рубченка & Ars Nova, GG ГуляйГород, Кралиця & Folky Funky, Георгій Матвіїв та ансамблева група НАОНІ, Кирило Стеценко, Іван Ткаленко, відкриття минулого року - гурт Zgarda та багато інших виконавців.

“Цьогоріч буде кілька несподіваних творчих дуетів, як, наприклад, виступ ансамблю “Кралиця” разом із фанковим гуртом “Folky Funky” чи спільний номер ансамблю “Дніпро” та фолк-рокового гурту “The Doox”. Ну і, звичайно, майстри народної творчості, майстер-класи, спілкування і діалог різних поколінь – все це створює неповторну атмосферу”, - розповідає виконавчий директор фестивалю Любомир Матейко.

На цьогорічний конкурс надійшли близько 120 заявок з різних регіонів України, з яких до фіналу було відібрано 28. Учасники фестивалю презентували всю Україну: від Донбасу до Карпат, від Полісся до Слобожанщини.

“У фестивалі беруть участь чотири покоління - від наймолодших виконавців до музикантів та майстрів поважного віку. Ми сподіваємось, що всі учасники здивують професійністю, віртуозністю і сміливими творчими експериментами, а наш фестиваль відкриє для них нові перспективи”, - зазначає автор проекту, генеральний директор фестивалю - народна артистка України Олена Кулик.

З 10-ої ранку в Українському домі працюватимуть дві сцени. В центральній залі в режимі нон-стоп відбуваються виступи конкурсантів і почесних гостей фестивалю. У концертній залі триватиме прослуховування наживо учасників конкурсної програми.

Впродовж дня у центральній залі кілька десятків народних майстрів та майстрів з виготовлення музичних інструментів демонструватимуть свої роботи, проводитимуть майстер-класи, навчатимуть гри на інструментах. Тут будуть представлені українські розмальовки-антистреси, одяг та мальована кераміка від Олесі Вакуленко; вироби із соломи майстрині з Луцька Марії Кравчук; проєкт “Виткані мрії” Олени Попової, авторські ляльки з кукурудзи та інших природних матеріалів Людмили Павлової; килими Ліани Лістуново; вишивки Ольги Костюченко.

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А також торбани та кобзи Юрка Фединського та Назара Божинського; електробандури Івана Ткаленка; авторські інструменти Василя Волівача; сімейства сопілок, окарин, пан-флейт Володимира Віхренка, Василя Нагірного, Костянтина Мітокару, Ярослава Лошака. Цього року свої роботи презентуватимуть і колективні учасники: студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв та майстри Львівської фабрики “Акрополіс”.

З 10:00 до 18:00 вхід вільний. О 18:00 — гала-концерт, вхід на який за квитками від 100 грн. На сторінці фестивалю у Facebook відбуватиметься пряма трансляція заходів та концертів.

Головне фото: гурт The Doox Фото: uk.wikipedia.org