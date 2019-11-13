Зарплати у CNN та NYT: американські журналісти оприлюднюють свої доходи

У США журналісти засобів масової інформації почали оприлюднювати дані про розміри своїх річних прибутків з метою пролити світло на різницю в оплаті праці.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Десятки працівників ЗМІ почали ділитися електронними даними, в яких детально описуються зарплати в різних ЗМІ, з метою пролити світло на різницю в оплаті праці, що може допомогти деяким медіапрацівникам отримати підвищення", - йдеться у повідомленні.

У електронній таблиці детально описується розмір зарплати у різних ЗМІ. Зокрема, вказується назва медіа, зарплата, досвід праці та посадові обов'язки. Журналісти також можуть вказати свою гендерну та етнічну приналежність.

Згідно із вже оприлюдненими даними, заступник редактора New York Times заробляє 145 тисяч доларів щорічно, тоді як штатний автор видання Vice отримує 62 тисячі доларів щорічно. Редактор CNN заробляє 110 тисяч доларів плюс бонус, водночас співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. у штаті Айова отримує 33 тисячі доларів щорічно. Жіночий редактор у Vox Media заробляє 400 тисяч доларів щорічно, редагуючи поточні та створюючи нові матеріали, розміщуючи подкасти та організовуючи конференції.