Засновника Cirque du Soleil затримали за вирощування марихуани

Засновника світової акробатичної трупи Cirque du Soleil і мільярдера Гі Лаліберте затримали за звинуваченням у вирощуванні канабісу на своєму приватному острові в Південному Тихому океані.

Про це повідомляє France24

"Канадського підприємця заарештували у Французькій Полінезії, коли він виходив зі свого літака. Він повинен з'явитися перед суддею в середу, 13 листопада", - йдеться у повідомленні.

У заяві його компанії повідомляється, що Лаліберте вживає канабіс для "медичних" та "суворо особистих" цілей і заперечується, що він вирощував наркотики на своєму приватному острові Нукутепіпі для комерційної вигоди.

"Лаліберте повністю відмежовується від будь-яких чуток щодо його причетності до продажу чи обігу наркотиків", - сказано в повідомленні.

За даними місцевої телевізійної станції Polynesie Premiere, поліція допитала спільника Лаліберте за підозрою у зберіганні наркотиків та виявила зображення плантацій марихуани на його мобільному телефоні.

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Гі Лаліберте в 1984 році заснував Cirque du Soleil, який став однією з найбільших розважальних компаній в світі. У 2015 році він продав велику частину своєї частки в Cirque du Soleil, зберігши за собою 10%. У 2017 році Лаліберте заснував компанію Lune Rouge, яка інвестує в проєкти в галузі мистецтва, розваг і технологій. Журнал Forbes оцінює його стан в один мільярд доларів.