14 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Кузьми-Дем’яна; чи буде наступного року о цій порі сніг, хто знесе золоте яйце і чи на часі укладати важливі угоди.

Церква нині вшановує пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. Святі були лікарями й уславилися тим, що лікували не тільки людей, але й худобу, тварин. До того ж, за свою працю з бідних людей вони не брали грошей, за що, власне, їх і прозвали безсрібниками. Українці вважали цих святих захисниками від укусів змій та інших гадів, помічниками в “книжному навчанні”, а також покровителями ковалів і ковальства. А ще сьогодні день зустрічі зими (так звані “курячі іменини”). Подейкували, що на Кузьму-Дем’яна кури несли цілющі, а деколи навіть золоті яйця. Ковалі в цей день мусили постувати і не працювати, щоби запобігти в кузні пожежі. За давньою легендою, саме Кузьма-Дем’ян викував колись перший плуг, запряг у нього змія і виорав аж до Чорного моря величезні борозни — Змієві вали. Саме вони охороняли давній Київ від набігів степових кочівників.

У давнину на Кузьму-Дем’яна справляли «осінніх дідів» – вшановували покійників. «Якщо на Кузьму і Дем’яна лист залишається на дереві, та наступного року буде о цій порі мороз».

Іменинники нині Кузьма і Дем’ян, Сергій, Олександр, Дмитро, Єлизавета, Петро, Юлія, Іван.

18 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Тенденції дня приблизно ті ж самі, що й учора. Цілком можливі надзвичайно яскраві події та враження. Втім, вони повинні підштовхнути нас до більш глибокого погляду на все це, а також до аналізу та відповідних висновків. Можливо, щось варто переосмислити задля того, щоб щось змінити, підкорегувати? Не зайвим буде нагадати, що нові контракти, угоди не варто укладати з 31 жовтня по 20 листопада — існує висока вірогідність помилки, підробки, скасування, обопільного невдоволення умовами тощо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 – -14,1, а найтеплішим у 2010 – +21,7.