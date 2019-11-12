У Дубаї затопило найбільший у світі торговельний центр

Масштабне затоплення сталося у найбільшому у світі ТРЦ Dubai Mall, що розташований у комерційному центрі столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Його спричинили затяжні зливи у регіоні, передає видання Mirror.

Дощова вода проламала дах будівлі та потоком ринула всередину. Внаслідок потопу один із виходів центру виявився заблокований.

При цьому надзвичайна ситуація не наполохала відвідувачів — вони продовжували здійснювати покупки у ТРЦ.

Тим часом місцева влада підтвердила інформацію про те, що Dubai Mall постраждав "внаслідок природних катаклізмів". При цьому чиновники запевнили, що торговельний центр, як і раніше, відкритий для гостей.