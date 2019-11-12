У Дніпрі стартував фестиваль лялькових театрів

У Дніпрі розпочався Четвертий міжнародний фестиваль лялькових театрів «Дніпро Паппет Фест». Цьогоріч він проходить у новому форматі: вистави йтимуть протягом усього театрального сезону 2019 – 2020.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Відкрила фестиваль вистава «Гамлет» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва. Вона пройшла у Палаці дітей та юнацтва з аншлагом: глядачі заповнили навіть проходи до сцени.

Міжнародний фестиваль лялькових театрів «Дніпро Паппет Фест» / Фото: dniprorada.gov.ua

«Ми продовжуємо працювати над виставою, бо дуже складний матеріал і здається, що потрібно повертатися, допрацьовувати і «розмовляти» з ним... «Гамлет» – це частина трилогії. Перша вистава за Шекспіром у нас була «Король Лір» і теж про людину, яка була при владі, і про те, які метаморфози відбуваються з нею», – зазначила головний режисер театру Оксана Дмитрієва.

За її словами, виставу вперше показали за межами Харкова.

Дмитрієва розповіла, що п’єсу Шекспіра трупа вибрала, бо саме у ній висвітлюються питання, як влаштовано світ і чим керується людина, коли стає на чолі країни. Робота над «Гамлетом» тривала приблизно пів року.

Загалом, упродовж «Дніпро Паппет Фесту» на дніпровських сценах покажуть 8-9 вистав. Вже є домовленості з театрами Львова, Черкас, Миколаєва та Гданська (Польща).

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«Для нас було важливо зробити фестиваль більш зручним. Раніше глядачу доводилося подивитися за три-чотири дні десять-дванадцять вистав. Ми вирішили, що буде краще, аби фестиваль проходив протягом усього театрального сезону і раз на місяць, побачивши логотипи «Дніпро Паппет Фест» або «Культурна столиця», глядач міг вибрати вистави і зрозуміти, що буде цікаво, щоб обов’язково на них сходити і подивитися», – розповів керівник фестивалю, директор КЗК «Дніпровський міський театр ляльок «Театр актора і ляльки» заслужений діяч мистецтв України Валентин Фетісов.

Однією з особливостей цьогорічного фестивалю також стало те, що вистави здебільшого орієнтовані на дорослого глядача – лише дві будуть для сімейного перегляду.