У Вінниці на вихідних стартує фестиваль саксофонної музики

У Вінниці в суботу та неділю відбудеться фестиваль саксофонної музики імені Адольфа Сакса «Vinnytsia Adolphe Sax Festival – 2019».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив арт-директор фестивалю Євген Попель.

«Ми хочемо, щоб Вінниця стала саксофонним центром. Наш фестиваль вже знають у фаховому середовищі, на нього мріють потрапити багато виконавців. 16-17 листопада на нас із вами вкотре чекають новий формат, нові виконавці, нова програма і нові фестивальні локації. Незмінним залишається одне – безкомпромісна якість. Глядачам запропонуємо розкішну концертну програму, юним колегам – ексклюзиви на виставці музичних інструментів та майтер-класи», - повідомив Попель.

За його словами, на глядачів чекають виступи хедлайнера фестивалю відомого саксофоніста Нікіти Зіміна, дуету «Aliada» з Відня. Під час концертів прозвучать академічні хіти у несподіваних інтерпретаціях, такі як «Кампанела» Паганіні чи «Венеціанський карнавал» Женіна. Обіцяють організатори й справжні музичні сюрпризи, зокрема, виконання концерту для гобоя Доменіко Чімарози та подвійного скрипкового концерту Йоганна Себастьяна Баха на саксофоні.