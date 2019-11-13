13 листопада: народний календар і астровісник

Між Спиридоном і Никодимом; хто шубу мінятиме, хто спати лягатиме, а кому таланитиме.

Сьогодні преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських, у Ближніх печерах. Ці святі жили в ХІІ столітті. Понад 30 років вони пекли просфори (проскури) у лаврській пекарні. Справа ця, як і будь-який інший монастирський послух, потребувала працелюбності та наснаги, а також супроводжувалася постійною Ісусовою молитвою. Ось за таке, начебто прозаїчне заняття, вони й були згодом канонізовані. Варто зауважити, що і лаврські просфори, і лаврський хліб, паски, пироги і пиріжки мали серед киян величезний попит за свій незбагненно дивовижний смак. До початку ХХ століття в Києво-Печерській лаврі існувала традиція безкоштовних обідів. У монастирській трапезній нужденним безкоштовно видавали пісний борщ і чорний хліб. За три копійки можна було купити чималий пиріг: з квашеною капустою, з горохом, з кашею, з маком… Про це, між іншим, пише в своїх мемуарах Олександр Вертинський, згадуючи, як київські гімназисти любили здійснювати набіги на Лавру аби поласувати чернечим частуванням.

Святим Спиридону і Никодиму зазвичай молилися всі пекарі. А прикмета така: “На Спиридона і Никодима заєць остаточно змінює літню шубку на зимову, а борсук готується до зимової сплячки”.

День Ангела нині у Івана, Леоніда, Всеволода, Олександра, Сергія, Олексія.

17 місячний день; Місяць поволі перебазується до Близнюків. Майже вся емоційна напруга, властива попереднім дням — спаде. Ми станемо більш легкими на підйом, більш товариськими, відкритими до спілкування і нових вражень. Сьогодні можете довіряти собі та власній інтуїції; беріться передовсім за те, що приємніше і що по силах виконати і здійснити. Різноманітні соціальні комунікації сьогодні й завтра будуть якщо й не приємними, то й не надто обтяжливими. “Водні” знаки зодіаку можуть піддаватися впливу тих, хто здасться їм “авторитетами”. А добре вестиметься нині представникам “повітряних” знаків зодіаку — рішучим і мобільним екстравертам.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1993 – -13,4 а найтеплішим у 1969 – +15,4.