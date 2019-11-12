У Штатах ветеран Другої світової отримав шкільний атестат у 95 років

У Штатах ветеран Другої світової отримав шкільний атестат у 95 років

Укрінформ
Ветеран Другої світової війни Льюї Шоу у 95 років отримав диплом про закінчення середньої школи.

Про це повідомляє CNN.

Ветеран отримав диплом школи у Клерморі (штат Оклахома).

Льюї Шоу став сиротою у 12 років, а у 17 він покинув школу, після чого трохи попрацював водієм шкільного автобуса.

У 1943 році він пішов до морської піхоти і брав участь у Другій світовій війні, зокрема у боях на Сайпані, Тініані та Іодзімі.

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Випускник школи розповідає, що після війни його життя було нудним: він 30 років пропрацював на лісопильному заводі, а потім займався бізнесом разом зі своїм сином.

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