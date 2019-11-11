Цьогоріч премію Рильського вручать у двох номінаціях

Держкомтелерадіо завершив прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського та опрацював подані пропозиції.

Про це повідомляє пресслужбакомітету.

“Вперше цього року премія вручатиметься у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів; за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на здобуття премії у першій номінації надійшло 25 книжок від 21 автора-перекладача з 11 мов - казахської, білоруської, сербської, шведської, англійської, азербайджанської, латвійської, китайської, польської, новогрецької, давньоорійської.

У другій номінації, яка цьогоріч буде вручатися вперше, - дві пропозиції: переклад з української грецькою (урумською) “Кобзаря” Тараса Шевченка (ПрАТ “Газета “Приазовський робочий”) та переклад з української мови на польську збірки поезій “Топологія уяви” Василя Куйбіди (ТОВ Видавництво “Київ – Париж – Дакар”).

Книги, що надійшли на конкурс, передані для ознайомлення членам комітету з присудження премії. З повним переліком поданих робіт можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо за цим посиланням.

Фото: meest-online.com