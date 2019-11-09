У Франції невідомі викрали рідкісних вин на 500 тисяч євро

«Французький торговець винами з Бордо став жертвою злодіїв, які винесли з його особистого погреба рідкісних вин на загальну суму близько 500 тисяч євро», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники розбили віко в погребі під будинком торговця та викрали звідти сотні ящиків з елітними винами. Вік деяких пляшок з вином досягав десятків років. Серед них були не лише бордоські, а й бургундські сорти.

Правоохоронці наразі розслідують інцидент, проти поки що їм не вдалося знайти свідків, в тому числі серед сусідів.

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Як відомо, крадіжка вин – частий випадок у Франції, яка є одним із провідних у світі виробників цього алкогольного напою.