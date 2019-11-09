Речі вокаліста The Prodigy продали на аукціоні за £350 тисяч

Речі вокаліста The Prodigy продали на аукціоні за £350 тисяч

Укрінформ
На аукціоні Cheffins у Британії продали речі, які належали вокалісту гурту The Prodigy Киту Флінту майже за £350 тис.

Як повідомляється в Twitter аукціонного дому, найдорожчим лотом стали три статуетки MTV Music Awards. Їх придбали за £16 тис.

Зазначається, що загальна сума за підсумками аукціону перевершила всі очікування організаторів торгів.

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Кіт Флінт був знайдений мертвим в своєму будинку в графстві Ессекс 4 березня. За даними поліції, смерть не була насильницькою.

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