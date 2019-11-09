Речі вокаліста The Prodigy продали на аукціоні за £350 тисяч

На аукціоні Cheffins у Британії продали речі, які належали вокалісту гурту The Prodigy Киту Флінту майже за £350 тис.

Як повідомляється в Twitter аукціонного дому, найдорожчим лотом стали три статуетки MTV Music Awards. Їх придбали за £16 тис.

The night saw strong bidding on all of the lots and we are delighted to have achieved such a total on behalf of the estate. he top price of £16,000 was achieved by the three Moonman MTV Music Awards which were presented to Keith. The bed that Keith helped design sold for £8,500. pic.twitter.com/UGaCdprQjW — Cheffins Fine Art (@CheffinsFineArt) 8 листопада 2019 р.

Зазначається, що загальна сума за підсумками аукціону перевершила всі очікування організаторів торгів.

Кіт Флінт був знайдений мертвим в своєму будинку в графстві Ессекс 4 березня. За даними поліції, смерть не була насильницькою.