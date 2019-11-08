На Американському кіноринку представили українські фільми, створені за підтримки держави

На Американському кіноринку (AFM) триває робота Українського стенду, організованого Film.UA Distribution за підтримки Українського культурного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Хедлайнерами стенду є підтримані Держкіно стрічки “Захар Беркут”, “Фокстер і Макс” та “Мавка. Лісова пісня”. Перші два проєкти також демонструються представникам міжнародної кіноіндустрії на скринінгах: “Фокстер і Макс” – 8 листопада об 11:00, а “Захар Беркут” – 9 листопада о 13:00”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, на стенді представлений каталог сучасних українських стрічок. За результатами конкурсного відбору до нього ввійшли картини “UKE”, “Крим, як це було”, “Крихка Свобода”, “Speech!ess”, “Сказ” та створені за підтримки Держкіно “Какофонія Донбасу”, “Заборонений”, “Рубіж. Операція Грубешів”, “Шляхетні волоцюги”. Також міжнародна кіноспільнота ознайомиться з фільмами “Черкаси”, “Віддана”, “Микита Кожум’яка”, “Пригоди Святого Миколая” та “Викрадена принцеса”.

За результатами конкурсу від Film.UA Distribution та Держкіно до складу делегації, що представляє українську кіноіндустрію на стенді на AFM увійшла Алла Бєлая, продюсер кінопроєкту “Спадок брехні”.

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Американський кіноринок (AFM) – це подія кіноіндустрії, яка проводиться щороку на початку листопада в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. АФМ 2019 року проходить з 6 по 13 листопада. Понад 8 тисяч осіб щороку відвідують восьмиденний захід, щоб отримувати нові контакти, продавати, фінансувати та купувати фільми. Кіноринок відвідують учасники з понад 70 країн, зокрема керівники компаній, директори з розвитку, агенти, режисери, дистриб’ютори, директори фестивалів, фінансисти, продюсери, сценаристи і т.д. AFM проводиться Незалежним кіно- і телевізійним альянсом (IFTA), торговельною асоціацією, що представляє світових виробників і дистриб’юторів незалежних кінофільмів та телевізійних програм.