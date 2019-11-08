Говоримо з актрисою театру і кіно Віталіною Біблів

Гостя поділилася з нами чому зненавиділа театр у 6-му класі, які методи використовує, щоб заплакати в кадрі та про свій титул «Міс Васильків-97».

Віталіна Біблів розповіла про свій шлях становлення у професії актриси. Вона зізналася, що зненавиділа театр у 6-му класі, коли їх зводили на оперету «Весела вдова»: «Це був “адський ад”».

Розповіла про свою роботу дублювання, зокрема, як озвучувала Печаль в мультфільмі «Думки навиворіт» та комедійну акторку Ребел Вілсон. Окрім цього, актриса обожнює працювати в озвучках масовки: «Це окремий світ, коли збирають багато акторів, в основному найговіркіших, наймедійніших у своїй сфері і вони там просто дуріють. От уявіть, 200 тисяч людей – поле битви, а нас шестеро. І треба за всіх щось прокричати». Більше цікавинок у подкасті!

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Віталіна Біблів – актриса театру «Золоті ворота». Улюблениця глядачів і режисерів, як театральних, так і тих, що пов’язані з кіно. Активно задіяна в популярних серіалах та телепроєктах, а вистави за її участі на різних театральних майданчиках незмінно збирають аншлаги.

Має нагороду від Національної кінопремії «Золота дзиґа» як краща актриса другого плану за фільм «Брама». А експерти престижної театральної премії «Дзеркало сцени» присудили їй перемогу в номінації «Акторська харизма» за роль у виставі «Фрекен Юлія».

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