Афіша на 8-10 листопада: теплі речі, загадкова Японія та різдвяна фабрика мрій

Наповніть ці листопадові вихідні теплими речами, знайомством з культурою Азії та передчуттям зимових свят! Усі ці та інші цікаві події – у нашій афіші.

Фестиваль “Загадкова Японія”

Що цікавого: Це найбільша подія в Україні, присвячена японській культурі. Два поверхи арт-простору «Samskara» стануть порталами — до самурайських боїв, токійських кварталів моди, японських богів та демонів, шедеврів мистецтва та цифрових світів.

Коли: 1 листопада – 8 грудня

Де: Samskara у Києві (Львівська площа, 8-А)

Скільки: 180-250 грн

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Перші Дні корейської культури в Україні

Що цікавого: В експозиції будуть представлені твори мистецтва, декоративні вироби, одяг, предмети побуту із традиційного корейського паперу Ханджі.

На вас чекають майстер-класи із виготовлення ляльок та предметів декору із паперу Ханджі, лекції про мистецтво Кореї та чим воно може бути цікавим сучасним українцям, виставка в метро та показ традиційного одягу Ханбок на святковому прийнятті.

Коли: 10-12 листопада

Де: “Шоколадний будинок” (вул. Шовковична, 17/2)

Скільки: Не вказано

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Різдвяна фабрика мрій на ВДНГ

Що цікавого: «Різдвяна фабрика мрій» – проєкт Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас. Тут створили казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. На фабриці кожен відвідає кабінет ельфа-чарівника, величезні кімнати із неймовірним приладдям: роздувачем вогню, за допомогою якого виготовлятимуть майбутні ялинкові прикраси, спеціальними ваннами для їхнього сріблення, а також – майстернею із розпису та фарбування готових іграшок.

Коли: Щовихідних з 2 листопада по 1 грудня, щодня з 7 грудня по 19 січня

Де: ВДНГ

Скільки: 200 грн

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«Шлях довжиною в 50 років»

Що цікавого: Концерт із нагоди 50-річчя Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Левка Миколайовича Ревуцького (головний диригент – Володимир Курач, диригент – Артур Смірнов).

Це відомий професійний академічний чоловічий хор, який постійно гастролює в багатьох країнах світу, має записи на найкращих студіях в Європі, є учасником різних міжнародних музичних фестивалів. Капелою керували видатні українські митці, серед яких – заслужений діяч мистецтв України Семен Дорогий, народний артист України Євген Савчук, народний артист України Богдан Антків.

Цікаво, що у пріоритеті репертуарної політики капели – світова класика та духовна музика, український фольклор та сучасна музика. Тому й у програмі концерту звучатимуть, наприклад, старовинні розспіви, а також – твори українських композиторів-класиків Максима Березовського, Миколи Леонтовича, Анатоля Кос-Анатольського та Лесі Дичко.

Коли: 10 листопада

Де: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2)

Скільки: 70-350 грн

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Трикотажний маркет

Що цікавого: У холодний сезон почуватися стильно та комфортно допоможуть в'язані речі. Об’ємний кардиган, лаконічний костюм та стримана сукня — цієї осені асортимент в'язаного одягу перевершив всі очікування. Фактурний або однорідний, яскравий або нейтральний — але точно найкращий, бо український.

Трикотажний маркет продемонструє все розмаїття в'язаного одягу — від тільників та оверсайз-светрів до суконь, кардиганів, костюмів і навіть в'язаних пальт. Складіть свій трикотажний образ!

Коли: 9-10 листопада

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Книжковий Медвін 2019

Що цікавого: Щорічний книжковий ярмарок до Дня української писемності та мови. Презентації книжкових новинок., зустрічі з письменниками та автограф-сесії, поетичні та музичні вечори, безліч книжок за цінами видавництв.

Коли: 8-10 листопада

Де: НСК “Олімпійський” (вул. Велика Васильківська, 55)

Скільки: Не вказано

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Йога з котиками

Що цікавого: М'яка практика йоги з інструкторкою та її пухнатими асистентами наповнить ваше тіло енергією та легкістю, а техніки дихання в поєднанні з легкою медитацією заспокоять розум та допоможуть відчути внутрішній баланс.

Практикуючи йогу з котами, ви не лише відпочинете та отримаєте заряд позитиву, але й допоможете в утриманні врятованих з вулиці котиків, які шукають родини.

Коли: 10 листопада

Де: Кото-Ярмарок (вул. Воздвиженська, 14)

Скільки: 250 грн

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Лажають всі у Veterano Brownie

Що цікавого: Щотижневі зустрічі для тих, хто створює проекти, бізнеси, втілює ідеї, для всіх, хто робив факапи і йшов далі. Групова терапія, клуб анонімних і не дуже творців, митців, бізнесменів та бізнесвумен.

Гість цього тижня – Богдан Кутєпов, журналіст “Громадського телебачення”.

Коли: 9 листопада

Де: Veterano Brownie (вул. Нижній Вал, 39)

Скільки: Вхід вільний

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Теплі Речі / Closer

Що цікавого: Час “прорідити” свій теплий гардероб і в такий спосіб допомогти іншим отримати важливі елементи одягу і побуту.

У пріоритеті збір теплих речей: курток, светрів, черевик, ковдр, подушок, спальників. Цього разу приймають речі для інтернату, підлітків з особливостями розвитку, бабусь і дідусів.

Усі виручені кошти з продажу речей будуть розділені на різні цілі допомоги підліткам, бабусям і дідусям.

Коли: 9 листопада

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

Скільки: Не вказано

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Виставка-конкурс сучасної витинанки «Крафторій-2019»

Що цікавого: Унікальний проект представить на широкий загал сучасну українську витинанку від митців з багатьох регіонів України.

Коли: 4-23 листопада

Де: Центр Української Культури та Мистецтва (вул. Хорива, 19-В)

Скільки: Вхід вільний

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Схід-Експо 2019 у Києві

Що цікавого: Це відкрита платформа для налагодження контактів між підприємцями, бізнес-експертами та представниками міжнародних організацій. У межах заходу можна буде взяти участь у ділових переговорах, відвідати панельні дискусії, презентації, тренінги на тему підприємництва, експорту, інвестицій та міжрегіонального економічного співробітництва.

Особлива увага виставки – підприємцям східної України. Центральною подією стане презентація продукції та послуг від майже 200 представників бізнесу Донеччини, Луганщини та Азовського узбережжя Запоріжчини: від домашніх смаколиків та текстилю до хімічної промисловості та виробництва кераміки.

Коли: 8-9 листопада

Де: Український дім (Хрещатик, 2)

Скільки: Не вказано

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