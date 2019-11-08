Домінго не виступатиме на "олімпійському" концерті в театрі Кабукі через сексскандал

“Після глибокого аналізу ситуації я прийняв рішення не брати участь в опері Кабукі через складність проєкту“, - заявив співак.

Домінго наголосив, що сам концерт, який запланований на квітень 2020 року, є чудовою ініціативою в гармонії духу Олімпійських ігор.

Зазначається, що в своїй заяві Домінго нічого не сказав про сам скандал, у який він потрапив.

Раніше стало відомо, що Пласідо Домінго йде з Метрополітен-опери через звинувачення у домаганнях.

Як повідомлялося, ряд співачок і танцівниця звинуватили 78-річного співака в сексуальних домаганнях, які, ймовірно, відбулися в 1980-х роках. За їхньою версією, у низці випадків їхня кар'єра була зруйнована після того, як вони відхилили домагання співака.

Сам Домінго заперечує подібні заяви. Він висловив стурбованість через "атмосферу, в якій людей засуджують без відповідних процедур". Раніше виконавець висловив жаль, що, можливо, змусив когось "почуватися некомфортно".