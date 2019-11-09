9 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Нестора Літописця; говоримо думаючи, дивимося на зорі за хмарами і не граємося з вогнем.

Сьогодні преподобного Нестора Літописця — ченця Києво-Печерського монастиря (бл.1114 р.), першого древньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. В день пам’яті святого відзначається День української писемності та мови. Колись українці вірили, що рідним словом можна віднаходити скарби, зцілювати і воскрешати, а також боронитись від звіра і лихого людського ока. Про мову, розмову, слово було складено величезну кількість прислів’їв, приказок. Ось лише декілька з них: “Який розум, така й бесіда”, “З доброї губи добре і слово”, “Рана загоїцця, але зле слово ніколи”, “Слюни не піймаєш, а слово назад не вернеш”, “Сказаного і сокирою не вирубаєш”, “Торохтить, як дідько в градовій хмарі”, “Меле, як пустий млин”, “Хто багато говорить, мало творить”, “Масної бесіди чоловік”, “Щебече, як ластівка”, “Сказав, як гвіздком прибив”, “Балакав покійничок до самої смерті, а все чортзнащо”, “Розговорився, як свиня з гускою: він їй “рох”, а вона йому: “га”, “Говорить, мов блекоти об’ївся”, “Довгий язик, аж за вухом в’ється”, “Слова не полова”, “Таке говорить, що й собака з маслом не ззість”, “Бовтнув, як жаба в болото” тощо.

Щодо прикмет, то вони такі: Блимають зірки — незабаром погіршиться погода і буде сильний вітер; Хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.

День ангела сьогодні у Нестора, Андрія, Марка.

13-14 місячні дні, Місяць у Овні. Відкритість, певні організаторські здібності дозволять переробити масу справ. Все так і горітиме в руках. Але дивіться, щоб щось чи хтось і дійсно, якщо й не згорів, то не спалахнув, наче той сірник. Якщо будуть виникати певні тертя, напружені ситуації — намагайтеся їх нейтралізувати, загасити. Взагалі, праця над взаєминами сьогодні особливо корисна і продуктивна. Будь-яка справа, за яку б ви нині не бралися — дасть гарний результат. Культурні, а особливо романтичні взаємини також будуть надзвичайно плідними. Одним словом — гарний день для всіх, хто налаштований позитивно його прожити. Світлих думок і тільки гарних слів!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 – -11,8, а найтеплішим у 1927 – +16,5.